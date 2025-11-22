La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Hassen Merdassi, jefe de proyectos agrícolas de Florette, ayer, en la finca de Roldán. Guillermo Carrión / AGM

El Campo de Cartagena da el 65% de los productos a Florette

La compañía líder en España en alimentos de cuarta gama mantiene en Torre Pacheco y San Javier gran parte de sus operaciones estatales

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:38

La actividad agrícola que mantiene la multinacional Florette en la Región de Murcia permite suministrar a la empresa líder en productos de cuarta gama (vegetales ... frescos, seleccionados, lavados, cortados, envasados y listos para consumir) unas 16.621 toneladas de brotes verdes cada año de 900 hectáreas de cultivos bajo invernadero y al aire libre. La compañía concentra en la Comunidad el 65% de su producción estatal, que distribuye en gran parte de España. Emplea para ello a más de 500 trabajadores y mantiene un ciclo cerrado de producción, desde un semillero propio hasta un centro industrial en Torre Pacheco.

