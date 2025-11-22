El Campo de Cartagena da el 65% de los productos a Florette

La actividad agrícola que mantiene la multinacional Florette en la Región de Murcia permite suministrar a la empresa líder en productos de cuarta gama (vegetales ... frescos, seleccionados, lavados, cortados, envasados y listos para consumir) unas 16.621 toneladas de brotes verdes cada año de 900 hectáreas de cultivos bajo invernadero y al aire libre. La compañía concentra en la Comunidad el 65% de su producción estatal, que distribuye en gran parte de España. Emplea para ello a más de 500 trabajadores y mantiene un ciclo cerrado de producción, desde un semillero propio hasta un centro industrial en Torre Pacheco.

La firma agrícola, en su finca Valderas de Roldán, avanza en la producción de más de una decena de variedades de lechugas y otros cultivos de hoja (ofrece hasta 60 referencias), con especial impulso a los microbrotes, que contienen hasta cinco especies distintas y que están pensadas para hostelería: del vivero pasan directamente a tratamiento y envasado.

La cifra 16.621 toneladas anuales de vegetales de hoja se cultivan cada año en los invernaderos y cultivos al aire libre de Florette

«El Campo de Cartagena, junto con California (EE UU), son las dos zonas mejor preparadas a nivel mundial para este tipo de hortalizas», explicó Hassen Merdassi, jefe de desarrollo y proyectos agrícolas de Florette, durante una visita guiada ayer a la finca pachequera, «producimos sin aditivos; toda la planificación de las fincas, la logística y la cercanía con el centro de producción tiene que ir pensado para esos diez días» de aguante de los brotes.

65 millones de plántulas

Solo en el semillero de la finca se sacan adelante cada año 65 millones de plántulas. Los encargados de este recinto vigilan al milímetro las condiciones de humedad y temperatura e incluso se fabrica una turba propia para acelerar el desarrollo radicular de los brotes, que pasan entre 23 días en verano y 45 en invierno bajo plástico o malla.

La ventana de producción en Torre Pacheco y otras fincas de cultivo al aire libre en San Javier o Corvera (Murcia), va desde octubre a mayo. En la época estival, o ya en primavera, las altas temperaturas obligan a trasladar los cultivos a zonas altas de Almería o Albacete, y así poco a poco hasta territorios del norte de España, como Navarra, sede principal de Florette. La empresa tiene seis centros de producción en toda España con la idea de «asegurar el suministro de producto durante todo el año».

Cultivo protegido

En los invernaderos, la siembra directa y la cosecha son procesos que ya están mecanizados, permitiendo hasta tres cortes seguidos de las mismas plantas. El cultivo se diversifica bajo estas estructuras para repartir en varias naves la misma variedad y evitar riesgos.

Los últimos pasos son la selección, cortado, lavado, secado y el embolsado de los vegetales. Alberto García, director del Centro de Producción de Torre Pacheco, detalló que «cuando la lechuga llega, realizamos un control de calidad inicial para comprobar que cumple los estándares. Si es conforme, se le asigna un código que mantiene la trazabilidad completa del cultivo, desde la semilla hasta el producto final. La clave es la agilidad porque no almacenamos producto, también el control de trazabilidad y mantener la cadena de frío durante el proceso para garantizar la máxima frescura».