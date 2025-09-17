La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las emprendedoras seleccionadas, con la consejera de Igualdad, Conchita Ruiz, ayer. CARM

Veinte emprendedoras de más de 50 años ponen en marcha sus proyectos en la Región de Murcia

Recibirán la guía y el apoyo de la OMEP y del Info; tendrán prioridad las propuestas con mayor proyección y viabilidad

LA VERDAD

Murcia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:04

La Comunidad fomentará el liderazgo y emprendimiento femenino entre las mujeres mayores de 50 años con la II edición del programa 'Impulso Mujer +50', una iniciativa desarrollada de forma conjunta con la Organización Murciana de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas (OMEP) y con la colaboración del Instituto de Fomento (Info).

Este programa, que permite transformar una idea de negocio en un proyecto empresarial sostenible, se encuentra integrado en la estrategia de actuación regional 'Mujer lidera', impulsada por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, para fomentar la igualdad de oportunidades.

La consejera, Conchita Ruiz, destacó que «el éxito de convocatoria de la primera edición y la calidad de los proyectos presentados, con una veintena ya en funcionamiento, demuestran la importancia de garantizar la continuidad de un programa que refleja que ni la edad ni el género suponen una barrera para emprender y hacer realidad una iniciativa empresarial».

Ruiz señaló que «se trata de ideas de emprendimiento que transforman el tejido empresarial y que, además, sirven de referente no sólo para otras mujeres de más de 50 años sino para todas las que, independientemente de la edad que tengan, desean poner en marcha su proyecto».

¡Impulso Mujer +50' es un programa de capacitación y emprendimiento empresarial dirigido a mujeres que, tras una selección en la que se priorizan las ideas de negocio con mayor proyección y competitividad en el mercado, podrán acceder a sesiones de formación, acompañamiento y mentorías personalizadas. Formación especializada a la que accederán durante dos meses, en sesiones semanales y con horarios flexibles para facilitar la participación de las mujeres inscritas. En la primera edición, de los 20 proyectos participantes fue premiada la iniciativa arquitectónica de la empresaria María Brotons 'Casalinga. Espacios con alma', por la creación de entornos que promueven la salud mental y física.

