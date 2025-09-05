La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alfonso Espín frente al Edificio Mendoza, en Murcia, donde se está renovando la fachada y ejecutando otras mejoras. Ros Caval/ AGM

«Vamos a conseguir un ahorro del 60% con las obras de mejora»

«Hubiera sido inviable sin la subvención», explican los vecinos del Edificio Mendoza, en Murcia, que han recibido para ello 1,5 millones

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Viernes, 5 de septiembre 2025, 03:01

Construido en el año 1976, son 76 propietarios de viviendas y tres de bajos comerciales los que integran la comunidad de vecinos del Edificio Mendoza ... , en Murcia. Desde mayo, y tras un largo periplo burocrático y de preparativos, conviven con las obras de reforma que están acometiendo gracias a una subvención de 1.455.000 euros de fondos 'Next Generation', que financian el 80% de una actuación que llega a 1.879.000 euros.

