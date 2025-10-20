La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El expresidente regional Ramón Luis Valcárcel este lunes en el Palacio de Justicia de Murcia. Vicente Vicéns/ AGM

Valcárcel, en el juicio de 'Novo Carthago': «Yo no di el visto bueno para que ese proyecto se impulsara»

El expresidente regional asegura, en su comparecencia como testigo, que ni Cerdá ni Barreiro le informaron previamente sobre el macroproyecto en el espacio protegido de Lo Poyo. «Yo no tenía la capacidad de decidir nada»

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:37

Comenta

Durante años planeó sobre él la amenaza de que el 'caso Novo Carthago' lo sentase en el banquillo, pero el expresidente regional acabó este lunes ... declarando como testigo en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia Provincial y que indaga un presunto pelotazo urbanístico perpetrado a orillas del Mar Menor hace ya cerca de dos décadas. El que fuera jefe del Ejecutivo regional durante veinte años marcó una distancia abismal con el proyecto urbanístico de hasta 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf que Hansa pretendía levantar en un terreno de Cartagena parcialmente protegido. «Yo no di el visto bueno para que ese proyecto se impulsara», recalcó rotundo.

