Valcárcel, en el juicio de 'Novo Carthago': «Yo no di el visto bueno para que ese proyecto se impulsara»

Durante años planeó sobre él la amenaza de que el 'caso Novo Carthago' lo sentase en el banquillo, pero el expresidente regional acabó este lunes ... declarando como testigo en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia Provincial y que indaga un presunto pelotazo urbanístico perpetrado a orillas del Mar Menor hace ya cerca de dos décadas. El que fuera jefe del Ejecutivo regional durante veinte años marcó una distancia abismal con el proyecto urbanístico de hasta 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf que Hansa pretendía levantar en un terreno de Cartagena parcialmente protegido. «Yo no di el visto bueno para que ese proyecto se impulsara», recalcó rotundo.

En una vista que sienta en el banquillo al que, durante años, fue el núcleo duro de su gobierno, Valcárcel aseguró no haber dado el impulso político para que ese macroproyecto pudiese tomar forma en la Comunidad. Sostuvo, incluso, que ni el exconsejero Antonio Cerdá ni la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro le informaron previamente de que este se estaba tramitando. «Yo no tengo la capacidad de decidir nada porque deciden consejero, directores generales y un buen número de funcionarios», insistió. «No era ese mi papel y nunca lo he ejercido».

«Deciden consejero, directores generales y un buen número de funcionarios», incidió Valcárcel. «No era ese mi papel y nunca lo he ejercido»

El expresidente regional -que fue informado de su obligación de decir verdad pese a la «relación afectuosa y de absoluta confianza» que, reconoció, le une a varios de los procesados- sostuvo que no tuvo conocimiento de 'Novo Carthago' hasta que llegó a San Esteban la invitación para la presentación oficial del proyecto que Hansa llevó a cabo, en julio de 2003, en un hotel de La Manga. «Decidimos que asistiríamos por ser un proyecto de interés para la Región», subrayó.

A preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, el expresidente regional aseguró que permaneció ajeno a las diferentes reuniones que la promotora Hansa mantuvo con integrantes del Gobierno regional para impulsar la macrourbanización. Según sostuvo, no tuvo conocimiento ni siquiera del encuentro que el exconsejero Cerdá celebró en el Palacio de San Esteban, en junio de ese año, a la que asistieron miembros del Consejo de Gobierno y diversos técnicos. «En San Esteban se han celebrado muchas reuniones de Consejo de Gobierno sobre miles de temas», remarcó. «No tenía conocimiento de esa reunión, que no convoqué y a la que no asistí».

En el interrogatorio, el fiscal anticorrupción aludió, asimismo, a la modificación urbanística del paraje de Lo Poyo, una finca cercana a la de Novo Carthago cuya urbanización fue paralizada por el expresidente. «Desde el punto de vista político se plantearon dudas sobre el otro proyecto», explicó. «Yo dije que en Lo Poyo no se construiría ni un ladrillo y no se construyo ni un ladrillo». Lozano cuestionó, en ese punto a Valcárcel, sobre el motivo de que en ese caso interviniese políticamente para impedir el desarrollo del proyecto y no lo hiciera, según su versión, en el caso de Novo Carthago.