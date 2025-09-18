Urbanismo aprueba el plan especial de protección de las Salinas Reales de Sangonera la Seca El documento para este entorno, declarado BIC con categoría de Lugar de Interés Etnográfico, contempla una actuación en tres fases para la restitución del estado original

LA VERDAD Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:28

Las Salinas Reales de Sangonera la Seca ya cuentan con su plan especial de protección, una vez que ha sido aprobado de forma definitiva este jueves por la Comisión de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, a la espera de se ratifique por parte del Pleno correspondiente al mes de septiembre, que está previsto que se celebre la próxima semana.

Según informa el consistorio murciano, «en cumplimiento de lo previsto en la Ley 4/2007 del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, y previo diagnóstico sobre el estado de conservación pormenorizado de cada uno de los elementos del conjunto salinero», se trata de un plan de actuación en tres fases para la restitución del estado original, mantenimiento de los mismos y delimita un perímetro de protección de 71.672 metros cuadrados en torno al espacio del conjunto.

El plan especial ordena además el ámbito, «no permitiendo la implantación de construcciones o elementos que perturben su contemplación del conjunto, y define los usos permitidos para cada uno de los elementos a proteger», según detalla el Ayuntamiento a través de un comunicado.

El conjunto, declarado Bien de Interés Cultural por la Dirección General de Bienes Culturales, ha recibido tal categoría por ser un «paraje natural, conjunto de construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades propias de la Región de Murcia».

Las Salinas Reales de Sangonera son un complejo formado por varias edificaciones situadas junto a la Rambla de las Salinas y cuya actividad se remonta al siglo XIII. Una caseta de captación de agua salina situada en el interior de la rambla, una canalización hasta las balsas de evaporación o cocederos, un molino de sal, tres almacenes y una edificación principal componen el conjunto cuya actividad salinera cesó en la década de los 70 debido al descenso en el precio de la sal.

El Ayuntamiento recuerda que «históricamente, las Salinas Reales fueron de las actividades industriales más fructíferas y abastecieron al Reino de Murcia desde el siglo XIII, cuando pasaron a ser propiedad de la corona en manos de Alfonso X El Sabio».