La Universidad afirma que es «un mero defecto de procedimiento»

«Un mero defecto formal de procedimiento». A esto achaca Isabel Alcaraz, miembro de los servicios jurídicos de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) la resolución de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta del Ayuntamiento de Murcia que declara la pérdida de la vigencia de la licencia de actividad y ordena el cierre de los pabellones 8 y de Arquitectura del campus universitario de Los Jerónimos, en Guadalupe, con la amenaza incluso de precintarlos si la universidad privada no cumple la orden.

«La Fundación Universitaria San Antonio dispone de licencia de actividad de los dos edificios relacionados, concedidas mediante decretos municipales con fecha de 8 de septiembre de 2011 y de 17 de noviembre de 2011, respectivamente. El pasado 8 de enero se acordó la pérdida de vigencia de licencia por un mero defecto formal de procedimiento, consistente en que no se ha presentado de manera completa una documentación requerida», señala la responsable jurídica a través de un escueto comunicado de prensa, hecho público en la tarde de ayer. «Contra este decreto de 8 de enero de 2019 se interpuso un recurso de reposición, con el fin de subsanar las deficiencias señaladas para seguir desarrollando la actividad con total normalidad, en cumplimiento de la legalidad vigente», insistió en su explicación la representante legal de la institución católica.

Falta de respuesta

En el comunicado, la UCAM no ofrece explicación alguna, sin embargo, sobre los motivos por los que no presentó la documentación requerida ni en un primer momento, tras la concesión de las licencias en 2011, ni posteriormente, cuando el pasado septiembre el Ayuntamiento detectó que no se habían incorporado al expediente -como era preceptivo- y otorgó un plazo a la institución docente para que solventara esa omisión. Ya en ese momento, además, se le advertía de las graves consecuencias que podría acarrear el incumplimiento del requerimiento, hasta el extremo de provocar la anulación de la licencia y el cese de actividad, como finalmente se ha ordenado desde la Concejalía de Urbanismo.

La Fundación insiste en que los dos inmuebles cuentan con permisos municipales desde 2011

Tampoco se aclara si, junto con la presentación del recurso de reposición, se ha incorporado la documentación exigida.

Desde su fundación en 2006, la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha crecido de manera exponencial, hasta el extremo de acoger en la actualidad a más de 15.000 alumnos y de tener unos 50.000 estudiantes inscritos en los denominados cursos MOOC (Massive Open Online Course), según sus propias cifras. Oferta 30 grados oficiales, 52 másteres, cuatro doctorados, doce titulaciones de técnico superior de FP y 16 titulaciones deportivas.

Con estos datos se entiende el contratiempo, difícilmente salvable, que supondría para la institución docente una posible suspensión de la actividad en sus dos grandes aularios, como podría ocurrir si el recurso presentado en el Ayuntamiento capitalino no prospera. Diariamente, esas aulas y laboratorios del campus de Los Jerónimos, en Guadalupe, acogen a cientos de estudiantes.