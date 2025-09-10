La UME pedalea en Murcia en busca de donantes de médula La Unidad Militar de Emergencias celebrará el próximo día 17 un maratón solidario de bicicleta estática en la plaza de Belluga. La Región es ya una de las comunidades con más personas en el registro de donantes

Javier Pérez Parra Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:01

Diez horas de maratón de bicicleta estática en la plaza de Belluga. Es la campaña que prepara la Unidad Militar de Emergencias para el próximo día 17 con el objetivo de promocionar la donación de médula ósea, dentro de la iniciativa UMEdula. Ángel Martínez Puy, jefe del batallón de la UME en Bétera, presentó este miércoles en el Ayuntamiento de Murcia el evento, que llegará también a Toledo, Canarias, Alicante o Barcelona.

Cerca de 27.000 personas están ya registradas como donantes de médula en la Región de Murcia, una cifra que la sitúa entre las comunidades más solidarias en España. Iniciativas como la que desarrollará la UME buscan aumentar todavía más este número. Porque siguen faltando donantes. «El incremento de los últimos años ha permitido reducir el tiempo de espera de los pacientes que necesitan el trasplante, y esto es fundamental, pero todavía hay un 12% de pacientes para los que no encontramos un buen donante», explicó este miércoles María Luisa Lozano, directora del Centro Regional de Hemodonación.

Campañas como la que desarrollará la UME buscan también desmontar mitos. Hacerse donante es «un procedimiento extraordinariamente sencillo», recordó Lozano. Basta con firmar un consentimiento informado y someterse a una sencilla extracción de sangre. Los únicos requisitos son tener entre 18 y 40 años, y estar en buen estado de salud. La información genética del donante pasará a un registro internacional. Solo uno de cada «1.000 o 2.000» donantes recibirá en algún momento una llamada del Registro de Donantes, tras detectarse su compatibilidad con alguien que necesite un trasplante. En ese caso, el proceso es también muy sencillo: «como una donación de sangre, algo más larga». Se le extraerá sangre periférica de la que se seleccionarán las células madre hematopoyéticas a trasplantar.

La campaña de la UME llega después de que la iniciativa 'Un match por la vida', de la Organización Nacional de Trasplantes, consiguiese sumar más de 2.000 donantes en tan solo dos jornadas de concienciación en los años 2023 y 2024, como recordó este lunes el Coordinador Regional de Trasplantes, Ricardo Robles. El acto de presentación de la campaña UMEdula estuvo presidido por el alcalde, José Ballesta, quien hizo un llamamiento a la solidaridad.