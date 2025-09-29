CC OO y UGT advierten de que en la Región de Murcia faltan al menos 11 residencias públicas para mayores Los sindicatos denuncian que la reducción de impuestos del Gobierno autonómico beneficia a los más ricos mientras se deterioran servicios como la sanidad

LA VERDAD Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:13

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han advertido de que en la Región de Murcia hacen falta al menos once residencias públicas de mayores con 150 plazas cada una para cubrir las necesidades existentes. Ambas organizaciones hacen esta reclamación dos días antes del 35 aniversario del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el próximo 1 de octubre.

El secretario de Política Social de la Federación de Pensionistas de CC OO, José Cánovas, expuso este lunes que «el sistema público de salud, la protección a la dependencia, los servicios sociales y el sistema público de pensiones son elementos esenciales para que las personas podamos envejecer en condiciones saludables y con autonomía».

Por su parte, Antonio Conchillo, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas, denunció la «contradicción de la política regional, que se enorgullece de reducir impuestos, como el de sucesiones y donaciones, que beneficia a los más ricos, y sin embargo que haya quejas sobre infrafinanciación estatal». Asimismo alertó de que hay 187.000 personas en estado de pobreza severa en la Región de Murcia para los que el sistema público es esencial.

Tanto Cánovas como Conchillo advierte del deterioro «intencionado por parte del Gobierno Regional de la sanidad pública, que hace que los mayores por nuestra situación seamos los más afectados, los 15 días para que te den cita en la Primaria, los muchos meses e incluso pasando el año para pruebas o intervención quirúrgica hace que la población general y los mayores en particular lo estemos pasando mal».

CC OO y UGT han convocado una concentración frente a las puertas de la Consejería de Política Social el próximo 1 de octubre para hacer entrega a la consejera, Conchita Ruiz, de las reclamaciones del colectivo.