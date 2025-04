La UE pone coto a frutas y verduras de terceros países que utilicen fitosanitarios prohibidos

La Comisión Europea está dispuesta a atender diversas reivindicaciones de los productores y exportadores murcianos de frutas y hortalizas, y tomará medidas para frenar ... la competencia desigual de terceros países, principalmente de Marruecos. De forma específica, «no permitirá que los plaguicidas más peligrosos y prohibidos en la UE por razones sanitarias y medioambientales vuelvan a introducirse en la UE a través de los productos importados». Asimismo, las autoridades comunitarias fomentarán la igualdad de condiciones de competencia y de reciprocidad por parte de estos países. Así figura en la carta enviada por el comisario de Agricultura y Alimentación de la UE, Christophe Hansen, a la consejera murciana de Agricultura, Sara Rubira, y a sus homólogos de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura.

En la carta con fecha del 27 de marzo, a la que ha tenido acceso LA VERDAD, el comisario europeo precisa que «se sentará el principio» de poner coto a los plaguicidas no permitidos en el territorio de la UE, aunque estén autorizados en sus lugares de origen. Este problema ha suscitado numerosas quejas del sector regional y nacional, argumentando que estos países no juegan con las mismas reglas. El comisario añade que este año se pondrá en marcha «una evaluación de impacto» para vigilar que esos productos cumplen con la legislación europea. Indica asimismo que la Comisión «presentará a los Estados miembros su línea de actuación sobre la profundización en la reciprocidad e intensificará sus diálogos en materia de cooperación con socios clave».

Reivindicaciones de Fepex

En su último informe, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), que integra a Proexport, advirtió de la creciente amenaza de los productos marroquíes sobre los españoles y se mostró crítica con la actuación de la Comisión Europea porque no aplica las medidas de control y salvaguardia previstas en el Acuerdo de Asociación con Marruecos. En concreto, Fepex reclamó a la UE que aplique con urgencia las cláusulas espejo para que exista reciprocidad en los ámbitos más sensibles, como el fitosanitario y el medioambiental.

En una carta dirigida a consejeros del PP, Christophe Hansen se compromete a frenar la competencia desleal

En paralelo, los consejeros de Agricultura de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura, Sara Rubira, Miguel Barrachina, Ramón Fernández y Mercedes Morán, respectivamente, se reunieron en Madrid con Christophe Hansen a finales de febrero para plantearles las principales reivindicaciones del sector, entre ellas lo que consideran competencia desleal terceros países. En su carta de respuesta, el comisario señala que está «perfectamente al corriente de las preocupaciones de los productores de frutas y hortalizas relacionadas con el riesgo de introducción de nuevas plagas a través de las importaciones, así como la de la necesidad de que los agricultores europeos adopten instrumentos innovadores de protección de los cultivos».

El luxemburgués Christophe Hansen, que pertenece al Partido Popular Social Cristiano, apunta que, como parte de un paquete de simplificación, la Comisión presentará este año una propuesta para agilizar el acceso de los plaguicidas biológicos al mercado de la Unión, que es otra de las demandas del sector.

Seguridad alimentaria

Añade que la UE cuenta con mecanismos para velar por que todos los productos agroalimentarios importados sean seguros para la salud humana animal y vegetal. «Hay que garantizar que se aplique y se haga cumplir adecuadamente la legislación pertinente en materia de salubridad alimentaria. Para una respuesta de la Unión considerablemente más firme, se creará un grupo de trabajo específico en el que participarán expertos de los Estados miembros, a fin de hacer aún más riguroso el control de las importaciones, también sobre el terreno», recalca Hansen a los consejeros de estas cuatro comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que presentaron un manifiesto con las demandas del sector.

La Comisión pondrá en marcha este año una evaluación de impacto para vigilar que se cumple la legislación europea

Hansen sostiene que dicho manifiesto se refiere a los mismos asuntos que la Comisión ha abordado recientemente en su visión para la agricultura y la alimentación, «lo cual confirma que compartimos el objetivo de hacer realidad juntos un sector agrícola y agroalimentario atractivo y competitivo y que asegure un nivel de vida justo a los agricultores. Debemos trabajar codo con codo dejando atrás posiciones polarizadas a fin de generar confianza y favorecer el diálogo en todo el sistema agroalimentario. Me permito hacer hincapié en la manera en que nuestra visión aborda todos los elementos a que ustedes se refieren en su manifiesto para toda la comunidad agrícola incluidos los productores de frutas y hortalizas», enfatiza el comisario.

Reconoce el papel esencial de los agricultores de la UE a la hora de garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias. «Los agricultores producen alimentos de alta calidad de manera sostenible y deben recibir una remuneración equitativa por su trabajo. Esto requiere mejorar la gobernanza de la cadena de suministro, facilitar ayuda pública con cargo a la PAC que sean más sencillas y estén mejor orientadas, y generar nuevas fuentes de ingresos para los agricultores», destaca el mandatario europeo.

Reforzar los controles

Fepex, Proexport y Apoexpa, junto a los sindicatos agrarios y las cooperativas, reclaman que los terceros países cumplan con la normativa europea y que se garantice la igualdad comercial. La patronal sostiene que el crecimiento de Marruecos es consecuencia de sus características y condiciones de producción, tanto en el ámbito agronómico, como el social o el medioambiental, que no son homologables a la normativa comunitaria.

A esto suma la política de expansión hortofrutícola que está desarrollando Marruecos, así como «el apoyo decisivo» que recibe este país de las autoridades comunitarias por ser un socio estratégico». Exige asimismo que refuerce los controles en frontera, a la vez que considera imprescindible un programa de ayudas para los sectores, cultivos y comarcas que soportan directamente esta competencia.

El comisario indica que Mercosur beneficiará al vino y el aceite

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación trata de disipar los temores del sector agro por las consecuencias que pueda tener el acuerdo de la Unión Europea con los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Christophe Hansen considera que este acuerdo «brindará oportunidades a importantes sectores de la UE, como los del vino y el aceite de oliva». Añade que la Comisión contará con una reserva de al menos 1.000 millones de euros en el próximo Marco Financiero Plurianual «para el improbable caso de que el sector agrícola europeo se vea afectado negativamente tras la aplicación del nuevo acuerdo».

En su carta a la consejera de Agricultura y Agua, Sara Rubira, el comisario se muestra «plenamente consciente de la contribución de España y en particular de sus comunidades autónomas a la producción hortofrutícola total de la UE. No solo es una actividad económica relevante, competitiva y orientada a la exportación, sino que también contribuye a preservar el dinamismo y la vitalidad de las zonas rurales, que es una de las prioridades establecidas en nuestra visión. Me comprometo a afrontar los retos y a que construyamos juntos una agricultura y un sistema alimentario competitivos, sostenibles y resilientes», indica.