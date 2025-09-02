La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Federico Dicenta López-Higuera (d) recibe la medalla. CEBAS

Ucrania premia a un profesor del Cebas por la cesión de almendros

El CSIC autoriza la multiplicación en suelo ucraniano de dos variedades de floración extratardías y bastante resistentes a las heladas

LA VERDAD

Murcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:21

El profesor de investigación del CSIC y responsable del Programa de Mejora del Almendro del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC), Federico Dicenta López-Higuera, recibió ayer la medalla de oro de la Asociación Ucraniana de Frutos Secos en agradecimiento al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por la cesión gratuita de nuevas variedades de almendro creadas por investigadores del Cebas-CSIC en solidaridad con el pueblo ucraniano.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas firmó en 2022 un acuerdo con esa organización pública ucraniana, ubicada en la ciudad de Dnipro, para la multiplicación de las variedades de almendro Penta y Makako, obtenidas por el Cebas-CSIC de Murcia. Estas variedades se encuentran muy difundidas actualmente en España y en numerosos países productores de almendra bajo contratos con el CSIC. Debido a la fría climatología ucraniana, la única posibilidad era cultivar estas variedades de floración extra-tardía para escapar a las frecuentes heladas de la zona y aumentar su producción.

El científico Federico Dicenta recibe la medalla de oro de la asociación de productores de frutos secos de ese país

Como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano, el CSIC ha eximido de cualquier coste a la asociación durante cinco años para facilitar la implantación de las variedades en su país. Con la autorización del CSIC, en 2023 la asociación ucraniana registró y protegió en Ucrania las variedades Penta y Makako para permitir su multiplicación controlada.

La medalla fue entregada al profesor Dicenta por una delegación ucraniana en la sede del Cebas-CSIC.

