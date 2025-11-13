La UCAM aplaza a septiembre la puesta en marcha de los grados sanitarios en su campus de Madrid

La Universidad Católica (UCAM) celebra este jueves en el Monasterio de Los Jerónimos la apertura de su curso 28 con más de 22.000 alumnos ( ... un 20% de ellos internacionales), 3.500 trabajadores y estratégicos proyectos en marcha. El más ambicioso, la apertura de los nuevos grados universitarios en su campus en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, que estaba anunciada para este curso, tendrá que esperar al próximo septiembre. La rectora de la UCAM, Josefina García Lozano, explicó que el campus será inaugurado el próximo mes, y comenzará a funcionar con clases de algunos másteres semipresenciales. Pero no será hasta el nuevo curso, en septiembre, cuando UCAM Madrid comience a impartir los grados de Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. La Universidad Católica arrancará su camino en Madrid centrada en el ámbito sanitario, pero planea ampliar su campo de conocimiento a las ciencias del deporte.

La Católica centrará pues su oferta de grados en las áreas de la Salud, la Nutrición y Deporte, en línea con los estudios en los que se ha especializado en la Región. El campus de Madrid no impartirá de momento el grado de Medicina, que ya se enseña en cuatro universidades madrileñas, pero que la UCAM no descarta.

La expansión de la Universidad Católica reserva también planes para la Región, donde la institución privada confía en lograr autorización para impartir el grado de Biomedicina, que no se enseña actualmente en la Región, también para el próximo curso.

La Universidad Católica de Murcia celebra en el templo del Monasterio de Los Jerónimos su acto de apertura del curso académico 2025-2026. La ceremonia comenzó con la celebración de la eucaristía, presidida por José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena. Durante el acto académico se invistió doctor 'honoris causa' a P. Mario Pezzi, presbítero del Equipo Internacional del Camino Neocatecumenal; la 'laudatio' estuvo a cargo de José Alberto Cánovas, vicerrector de Asuntos Religiosos de la Universidad, y de Segundo Tejado, presbítero itinerante.

Las buenas relaciones institucionales que mantienen actualmente la UCAM y el Gobierno regional fueron explicitadas por la rectora en su discurso, quien insistió en destacar que «en esta Comunidad gozamos del buen gobierno y una relación extraordinaria en este período de tiempo», dijo, en alusión a otras épocas de enfrentamientos con la Comunidad a cuenta la implantación de nuevos títulos y la construcción de instalaciones. También hizo gala la rectora de la buena sintonía con el Gobierno de la Comunidad de Madrid: «Nos sentimos orgullosos y agradecidos porque el gobierno de Madrid nos ha permitidos trabajar con grandes profesionales, no con personas que ponen palos a las ruedas; hemos encontrado a personas que nos han guiado, y que cuando decían 'no', decían también por qué no, y era fácil encauzar. Esa forma de hacer, la que no fiscaliza por fiscalizar y no entorpece por entorpecer, es vital en cualquier proyecto, y también la tenemos en este periodo de tiempo en Murcia», detalló en relación a la tramitación del campus de Madrid, «el sueño del fundador», el fallecido José Luis Mendoza.

La rectora fue en cambio crítica con el Gobierno central: «No podemos olvidar la preocupante deriva política que vivimos, la crispación permanente y la falta de voluntad de diálogo y de las normas más básicas de respeto. El deterioro institucional es alarmante», dijo. García Lozano denunció también la política universitaria del Ministerio: «Cuando se legisla en el ámbito universitario sin contar con la universidad, se cambian los decretos y de base existen enfrentamientos de poderes y se reabren enfrentamientos entre lo público y privado, se pierde el respeto y se confunde formación con trabajo, nulo es el aporte que se hace al sistema universitario».