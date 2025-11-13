La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mario Pezzi, este jueves, investido doctor honoris causa de la UCAM durante el acto. Vicente Vicéns / AGM

La UCAM aplaza a septiembre la puesta en marcha de los grados sanitarios en su campus de Madrid

La Universidad Católica, que celebra este jueves su apertura de curso, confía en impartir Biomedicina en Murcia el próximo curso

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

La Universidad Católica (UCAM) celebra este jueves en el Monasterio de Los Jerónimos la apertura de su curso 28 con más de 22.000 alumnos ( ... un 20% de ellos internacionales), 3.500 trabajadores y estratégicos proyectos en marcha. El más ambicioso, la apertura de los nuevos grados universitarios en su campus en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, que estaba anunciada para este curso, tendrá que esperar al próximo septiembre. La rectora de la UCAM, Josefina García Lozano, explicó que el campus será inaugurado el próximo mes, y comenzará a funcionar con clases de algunos másteres semipresenciales. Pero no será hasta el nuevo curso, en septiembre, cuando UCAM Madrid comience a impartir los grados de Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. La Universidad Católica arrancará su camino en Madrid centrada en el ámbito sanitario, pero planea ampliar su campo de conocimiento a las ciencias del deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  4. 4

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  5. 5

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  6. 6 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  7. 7 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia
  8. 8 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  9. 9 El truco para agrandar tus pantalones en casa en segundos: «Conseguirás un centímetro extra»
  10. 10 Provocan un apagón y acaban en el hospital electrocutados tras intentar robar en un transformador en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UCAM aplaza a septiembre la puesta en marcha de los grados sanitarios en su campus de Madrid

La UCAM aplaza a septiembre la puesta en marcha de los grados sanitarios en su campus de Madrid