La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Palacio de Justicia de Murcia, sede del TSJ, en una foto de archivo. Javier Carrión / AGM

El TSJ de la Región de Murcia confirma la sanción de 30.000 a una ETT euros por emplear a tres trabajadores sin papeles en Molina de Segura

Realizaban labores de recolección de cítricos en una finca de El Fenazar sin permiso para residir y trabajar en España

LA VERDAD

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:13

Comenta

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) desestimó el recurso de suplicación interpuesto por una empresa de trabajo temporal (ETT) y confirmó la sanción de 30.326 euros impuesta por la Delegación del Gobierno por emplear a tres trabajadores extranjeros sin permiso para residir y trabajar en España.

La sentencia ratifica íntegramente la resolución del Juzgado de lo Social número 9 de Murcia, que consideró probada la infracción muy grave prevista en los artículos 36.1, 51.1 y 54.1.d) de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.

El fallo confirma que los hechos fueron acreditados tras la actuación de la Inspección de Trabajo, que comprobó que tres trabajadores -dos de nacionalidad marroquí y uno de Costa de Marfil- realizaban labores de recolección de cítricos para la empresa Serfiel ETT en una finca de El Fenazar, en Molina de Segura, sin contar con las preceptivas autorizaciones.

El Tribunal destacó que el acta de infracción goza de presunción de certeza, pues «lo que en la misma se contiene ha sido comprobado directa y personalmente por los inspectores actuantes (...), lo cual implica que no estamos en presencia de simples conclusiones, sino de comprobaciones de hechos».

Frente al intento de la empresa de introducir nuevos hechos y documentos, la Sala resaltó que «la Juzgadora de instancia ha valorado la documentación (...) y ha llegado a la convicción de que frente a tales elementos probatorios se encuentra la documentación oficial de extranjería, que hace prueba plena».

Asimismo, el tribunal desestima que existiera error en la apreciación de la prueba al recordar que no puede sustituirse «el imparcial criterio alcanzado por la Magistrada de instancia previa valoración conjunta del material probatorio (...) por el más subjetivo de parte en legítima defensa de sus intereses».

Los magistrados concluyen que los trabajadores carecían de autorización para trabajar -y dos de ellos también de residencia-, por lo que los hechos «están perfectamente tipificados como infracción muy grave».

La Sala impone a la empresa el pago de las costas procesales del recurso, fijadas en 800 euros, y recuerda que contra la resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  3. 3 Uno de los fallecidos en el doble crimen de Lorca es un supuesto mafioso italiano
  4. 4 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  5. 5

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  6. 6 Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura
  7. 7

    La Audiencia reabre la investigación a la exalcaldesa de Águilas por presunta adjudicación irregular del contrato de vigilancia de playas
  8. 8 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  9. 9 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  10. 10

    Julián Luna, el azote de Felipe Moreno en el Real Murcia por tierra, mar y aire

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El TSJ de la Región de Murcia confirma la sanción de 30.000 a una ETT euros por emplear a tres trabajadores sin papeles en Molina de Segura

El TSJ de la Región de Murcia confirma la sanción de 30.000 a una ETT euros por emplear a tres trabajadores sin papeles en Molina de Segura