Tres jóvenes de la Región de Murcia consiguen el segundo puesto como 'mejores empresarios virtuales de España'

Elena Gómez / E.P. Miércoles, 26 de marzo 2025, 13:39

Alberto Martínez, Eric Sánchez y Claudiu Stefan, estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Manuel Tárraga Escribano, en San Pedro del Pinatar, consiguieron alzarse con el segundo puesto como 'mejores empresarios virtuales de España'. Esto sucedió en la celebración de la decimocuarta final nacional Young Business Talents, una competición educativa de simulación empresarial, organizada por ABANCA, ESIC University, Herbalife y Praxis MMT, que tuvo lugar de manera presencial el pasado 21 de marzo en Madrid.

Estos jóvenes de la Región consiguieron imponerse frente a otros casi 400 estudiantes -con edades comprendidas entre los 15 y 21 años- de cien centros docentes de toda España, que compitieron durante la fase final de este certamen tras haber superado el reto de gestionar de la manera más eficiente su empresa virtual de productos cosméticos y posicionarla con los segundos mejores resultados económicos frente al resto de competidores.

La experiencia de 'Innoyoungers'

Su aventura arrancó en octubre, cuando José Miguel, su profesor de la optativa FAG (Fundamentos de Administración y Gestión) presentó el concurso en clase. Los alumnos, interesados en el mundo de la economía y la empresa, aseguran que decidieron apuntarse porque sus ideas son buenas y la experiencia era «única».

Con un presupuesto inicial de 24 millones y bajo el nombre 'Innoyoungers', tuvieron que gestionar una empresa con dos productos en venta: crema solar e hidratante. Además, para facilitar la dirección de la empresa virtual, se les facilitó un avanzado simulador de gestión empresarial que replicaba de manera realista los desafíos, decisiones y escenarios a los que se enfrenta la dirección de una compañía en el día a día.

Aunque durante el desarrollo todos los equipos contaban con las mismas condiciones iniciales, los beneficios finales, que determinaban el resultado, se verían afectados por las decisiones que hubieran tomado durante el proceso. Una vez en la final, el equipo tuvo que superar tres fases. En el caso de la primera, a pesar de que otro grupo les llevaba una ventaja de 10 millones, consiguieron acabar con un beneficio de 30 gracias a la publicidad y a establecer precios más bajos. «Después mantuvimos una estrategia más conservadora», apuntan. El desenlace final fue un beneficio acumulado de 97 millones, que los convirtió en el segundo equipo con mejor resultado.

Pese a que les hubiera gustado ganar, aseguran que se quedan con la experiencia y la motivación de verse primeros en la pantalla. «Cuando llegamos a la final lo habíamos pasado muy bien y el hecho de estar ahí ya era bastante mérito», expresaron. Así, confiesan que también han disfrutado de «trabajar en equipo desde noviembre, creciendo juntos y viendo resultados». «Nos ha servido para saber gestionar una empresa y comprender que todo esfuerzo, al final, tiene una recompensa si lo haces bien», añadieron.

No se olvidaron de su profesor, José Miguel, a quien agradecieron su labor en privado: «Si no tuviéramos profesores como el nuestro, que nos ayudaran a emprender y que nos dieran todas las herramientas necesarias para entrar en concurso, algo que nos motiva mucho a los estudiantes, no hubiéramos conseguido esto».

Al mismo tiempo, esta vivencia les sirvió para crear lazos con los rivales. Los subcampeones simpatizaron sobre todo con los estudiantes de otros seis centros de la Región de Murcia, que también llegaron a la final. «Aunque estén compitiendo como tiburones, al final se crea una hermandad entre los alumnos», comentó el docente.

En cuanto a los ganadores, fueron tres estudiantes de grado medio y superior del IES Arca Real de Valladolid, y en tercer lugar quedaron cuatro preuniversitarios de 2º de Bachillerato del IES Maestro Haedo, en Zamora. Por su parte, en cuarto puesto se clasificaron cuatro alumnos de 4º de la ESO del IES Camp de Túria, en Valencia; y el quinto lugar correspondió a cuatro alumnos de 1º de Bachillerato del IES Castelao, en Vigo.

Sobre la competición de Young Business Talents

Esta experiencia formativa comenzó en noviembre con la participación de un total de 11.466 jóvenes preuniversitarios de 412 centros docentes de toda España. Durante estos meses, los más de 11.000 alumnos mostraron su dedicación desde las aulas, al combinar la teoría con simulacros prácticos de gestión empresarial.

Para poder participar, todos los centros docentes recibieron al inicio de curso los simuladores de gestión empresarial de manera gratuita. Estos se utilizan en las universidades, escuelas de negocio y empresas más punteras, y cuentan con una valoración económica de más de 3.000 euros.

«Estamos frente a una generación de jóvenes con grandes dosis de talento empresarial. Cada año los participantes nos sorprenden debido a su alta capacidad de adaptación ante los desafíos empresariales, su increíble trabajo cohesionado en grupo y su buena comunicación. Han demostrado un gran esfuerzo y compromiso para llegar hasta aquí tras varios meses de trabajo, donde han tenido una oportunidad única para ampliar y consolidar los conocimientos académicos y poder llevarlos a la práctica, de una manera lúdica y con un factor motivacional que seguro les ayudará en su futuro profesional», señaló el director del programa de educación Young Business Talents, Nuño Nogués.

Los equipos ganadores se repartieron más de 10.000 euros en premios entre estudiantes y docentes, así como diplomas acreditativos que les ayudarán a mejorar su futuro profesional y una beca de la Escuela de Negocios de Madrid.