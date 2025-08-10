La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una funcionaria toma posesión de su puesto de trabajo, en una imagen de archivo. Guillermo Carrión / AGM

Uno de cada tres funcionarios de la Administración regional se jubilará antes de diez años

El 30% del personal de oficinas y servicios está por encima de los 61 años de edad a día de hoy. Solo uno de cada diez no ha pasado de los 40

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Domingo, 10 de agosto 2025, 15:24

Los números ponen sobre la mesa el envejecimiento de la plantilla de funcionarios autonómicos del área de administración y servicios (de ahí quedan excluidos los ... del Servicio Murciano de Salud y los de Educación): en los últimos años ha crecido el número de los que se jubilan, pero también lo hacen cada vez más tarde y aumenta el número de los que deciden, por el contrario, prolongar la labor que desempeñan. Esto enfrenta a la Comunidad autónoma al reto de darle relevo a un tercio de esta plantilla que en los próximos diez años puede poner fin a su carrera. Y hacerlo implica además mantener los servicios que se prestan al ciudadano al perderse el conocimiento y la experiencia que acumulan después de décadas de desempeño en muchos casos.

