Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada La Guardia Civil busca a los asaltantes de este local de Sucina, que huyeron tras forzar varias máquinas para hacerse con la recaudación

Un salón de juegos de la pedanía murciana de Sucina fue escenario, este jueves, de un espectacular alunizaje. Tres encapuchados saquearon varias máquinas del local Master Winner, en la Calle Enrique Guillamón, tras empotrar un tractor en su fachada, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil, que ya ha iniciado una investigación para esclarecer el caso. El vehículo agrícola, al parecer, había sido sustraído poco antes en una finca cercana.

El asalto se produjo a las 3.30 horas de este jueves cuando los tres encapuchados colisionaron con el tractor contra la puerta principal de este salón de juegos. Tras colar el vehículo en el interior del negocio, según explicaron fuentes cercanas al caso, los ladrones activaron los extintores para que el humo dificultase su reconocimiento a través de las cámaras de seguridad.

Destrozos causados en el local. Francisco Cánovas

Después, forzaron algunas de las máquinas tragaperras existentes en el comercio. Más tarde huyeron a bordo de un automóvil que, al parecer, les estaba esperando en la zona.

La Benemérita ya ha iniciado sus pesquisas para tratar de localizar cuanto antes a los asaltantes. Está a la espera aún del informe sobre la estimación del importe sustraído.