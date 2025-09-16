La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Terrenos en la zona norte del municipio de Murcia, entre Zarandona y Santiago y Zaraíche, que estarán en el inventario de vivienda asequible que prepara la Comunidad. Nacho García

Una treintena de municipios de la Región de Murcia facilitarán suelo para edificar 1.820 viviendas asequibles

El decreto que el Gobierno regional prepara para su aprobación en octubre contempla un inventario de 136 terrenos

David Gómez

David Gómez

Martes, 16 de septiembre 2025, 01:24

El Ejecutivo regional tiene a punto el nuevo decreto de vivienda asequible, que tal y como anunció el presidente de la Comunidad, Fernando López ... Miras, llevará en octubre al Consejo de Gobierno para su aprobación. El documento, en el que trabajan desde enero y que ha contado con la colaboración de ayuntamientos y colectivos del sector de la construcción, incluirá un inventario detallado de una serie de suelos de titularidad municipal que se encuentran en desuso. Estos terrenos están actualmente disponibles para cualquier promotor que tenga un proyecto para construir viviendas a precios asequibles destinadas especialmente a jóvenes y familias de rentas medias de la Región de Murcia.

