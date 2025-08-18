La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Parcelas pendientes de urbanización en la que se ubicarán las nuevas viviendas, incluidas las del proyecto de 'cohousing'. Vicente Vicéns / AGM

Luz verde para finalizar una urbanización en Algezares con hasta 200 viviendas más

El proyecto permitirá el desarrollo de la primera cooperativa de 'cohousing' de la Región de Murcia y la ejecución de los hasta 6.000 m2 de zonas verdes pendientes

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:05

Al rescate de los proyectos de urbanización que quedaron truncados por la crisis del ladrillo. Así se encuentran muchos promotores inmobiliarios que, en un contexto ... de escasez de terreno disponible para edificar, han visto la oportunidad generar más suelo recuperando planes parciales paralizados durante más de una década. Ejemplo de ello, y a gran escala, es la resurrección de la propuesta para el entorno de Nueva Condomina, que ya ha finalizado los trámites urbanísticos necesarios para poder construir hasta 4.000 viviendas más.

