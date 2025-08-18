Luz verde para finalizar una urbanización en Algezares con hasta 200 viviendas más

Al rescate de los proyectos de urbanización que quedaron truncados por la crisis del ladrillo. Así se encuentran muchos promotores inmobiliarios que, en un contexto ... de escasez de terreno disponible para edificar, han visto la oportunidad generar más suelo recuperando planes parciales paralizados durante más de una década. Ejemplo de ello, y a gran escala, es la resurrección de la propuesta para el entorno de Nueva Condomina, que ya ha finalizado los trámites urbanísticos necesarios para poder construir hasta 4.000 viviendas más.

Justo en la misma Junta de Gobierno municipal, celebrada a finales del pasado mes de julio, recibió luz verde la reactivación de un plan parcial mucho más modesto, pero con gran simbolismo para la pedanía de Algezares, el TA-378. Se trata de una actuación urbanística que logró ejecutarse en más de la mitad de lo previsto, pero que tenía aún pendiente su culminación, incluyendo la construcción de hasta 6.000 metros cuadrados de zonas verdes. El desarrollo ya ejecutado supuso la construcción de varios centenares de viviendas, con predominio de las alineaciones de dúplex unifamiliares adosados. Queda pendiente de aprovechamiento, no obstante, el 40% de un sector que incluye hasta 55.000 metros cuadrados de edificabilidad.

Por tanto, aún hay margen para construir en el entorno de la calle Rosaleda de la localidad otras 200 viviendas, que pueden distribuirse en bloques de hasta cuatro alturas. Para ello, será necesario culminar las obras de urbanización todavía pendientes y cuyo proyecto se actualizó recientemente en base a los requerimientos y precios actuales. «Llevamos años encima, intentando que se produjera la ejecución de los avales prestados en su día para acometer las actuaciones, y parece que lo hemos conseguido», explica el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchón.

Entre las propuestas previstas para estas parcelas sobresale la de la primera cooperativa de 'cohousing' de la Región, de la que ya informó LA VERDAD a finales del año pasado, y que echó a andar gracias a la adquisición de una parcela en la zona que se encontraba en manos de la Sareb o 'banco malo'. El objetivo de esta es la creación de un espacio de convivencia intergeneracional que cubra las necesidades de socialización, acompañamiento, bienestar y apoyo en la vida cotidiana, según explican sus impulsores.

Esta pequeña comunidad se desarrollará en un edificio de 26 viviendas de uno y dos dormitorios, de entre 50 y 60 metros cuadrados cada una y con precios que van de los 150.000 a los 180.000 euros. El bloque contará, además, con 30 m2 de espacios comunes.

El proyecto ha recibido el aval del Plan Nacional de Vivienda a través de una subvención de 900.000 euros. Además, cada socio deberá abonar el 50% del coste total de la vivienda y los sitios comunes y participar para el resto de un préstamo concedido a la cooperativa. «La fase de captación funcionó bastante bien, pero tuvimos que pararla cuando contábamos ya con 17 matrimonios para reequilibrar la edad de sus integrantes, ya que la mayoría sobrepasan a día de hoy los 50 años», explica Antonio Morales, actual presidente de la cooperativa La Rosaleda.

No obstante, subraya Morales que, tras la reactivación de la junta de compensación del citado plan parcial, y con el proyecto de urbanización actualizado y aprobado de nuevo, las obras para adecuar las parcelas deberían arrancar antes de fin de año. «Hay que empezar a andar para que la gente crea y acabe de subirse al carro», proclama.

Morales no sabe, en cambio, que ocurrirá con el resto de parcelas incluidas en el plan parcial. «En principio, sus propietarios están interesados en obrar, porque solo con urbanizarlas aumentarán en buena medida su valor; ya después habrá que ver si edifican ellos mismos o las venden en busca de un beneficio inmediato, pero siempre interesa que se configure un vecindario agradable en la zona», concluye.

«El de La Rosaleda es un proyecto muy bonito, impulsado por gente encantadora y que va a dar más vida a un área que ya cuenta con una población joven, atrayendo, además, nuevas promociones que abaraten el precio de la vivienda en Algezares», destaca la pedánea, Nuria Vives.

Destaca el edil Navarro Corchón, por su parte, que la finalización de proyectos de urbanización como este siempre son una buena noticia, ya que permiten aumentar las zonas estanciales y coser la trama urbana de la pedanía. «Además, así se evitan problemas de limpieza, ya que este tipo de terrenos privados acaban acumulando basura y luego es complicado conseguir que se retire», añade el edil, destacando la buena comunicación viaria con la que cuenta esta área, ubicada a apenas unos centenares de metros de la Costera Sur.

«Hay que destacar también que esta actuación se enmarca en ese proceso de reequilibrio urbanístico dentro del municipio que permitirá construir, por ejemplo, otro más de medio centenar de viviendas al pie de la Costera Sur, pero en este caso en la pedanía de Santo Ángel, gracias a un proyecto que se encuentra en fase de reparcelación», concluye el concejal del ramo.