El Trasvase Tajo-Segura desembalsa en el Congreso sin un frente común

El próximo martes, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, habrá una nueva oportunidad de conocer el alcance que tiene en el conjunto del ... país la preocupación por el futuro del Trasvase Tajo-Segura o hasta dónde llega el compromiso de sus señorías con la delineación de la planificación hidrológica. Ese día se votará la toma en consideración de una proposición legislativa aprobada en la Asamblea Regional en 2023. Su objetivo es «blindar» la infraestructura y mantener los principios reguladores de la Ley del Memorándum, el Real Decreto 773/2014. Será el presidente Fernando López Miras el encargado de defenderla. Y aunque la ocasión ha venido a coincidir con un momento en el que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) estudia los cambios en las reglas de explotación, a PP y a PSOE les ha cogido con el pie cambiado, ocupados en otros frentes de esta disputa.

Además, no siempre los debates sobre el Tajo-Segura más allá de la Región han reportado grandes beneficios para los intereses murcianos. Es un tema encendido, pero cuando llega a Madrid 'quema' a los dos grandes partidos y les expone a un incómodo debate territorial que va más allá de las siglas.

Palabra casi tabú

Tal vez de ahí viene la reticencia demostrada por sus líderes, desde el presidente Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, a mencionar el Trasvase en sus intervenciones públicas cuando vienen a tierras murcianas: el agua siempre asoma a sus discursos, pero sin ninguna referencia concreta al Trasvase Tajo-Segura, con todas sus letras. Es casi una palabra tabú.

La cuestión parece dividir más que unir. Dentro y fuera de la Comunidad. Como asegura López Miras este domingo en la entrevista para LA VERDAD, el frente común con el PSOE lo ve «difícil», y califica de «paripé» las reuniones que el secretario general socialista, Francisco Lucas, ha mantenido esta semana en Madrid con representantes del Gobierno, entre ellos el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Además de pedir una reunión con Pedro Sánchez, López Miras también llevará el tema a Europa con un encuentro con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen. «Defender el Tajo-Segura es no presentar el cambio en las reglas de explotación», según el presidente.

Esa es la línea en la que desde el PSOE dicen que trabaja Francisco Lucas: que los cambios que prepara el Miteco no lleguen al Congreso (de los movimientos para ello, al final, no se supo nada estos días). Es lo que pretende evitar a toda costa, pero no contaban los socialistas con esta iniciativa de la Asamblea que llega dos años después, y que adelanta ese momento. En 2023 no la apoyaron en el parlamento autonómico y aún no han explicado qué harán el martes en la toma en consideración. Será un asunto que se aborde el lunes en la reunión de coordinación que el grupo mantiene en Madrid. Mientras, la reacción del PSRM ha sido llamar «irresponsable» al PP. Aluden a que, vía enmienda al articulado, diputados de Aragón o formaciones como Junts o ERC probablemente adoptarían una posición similar ante el debate de otros posibles trasvases, como el del Ebro. Los populares ponen toda la responsabilidad de una restricción mayor al Trasvase en el tejado del PSOE: «La única forma de que se endurezcan las condiciones es que ellos lo apoyen», dijo el jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño sobre lo que puede pasar en la Cámara Baja. Aunque para el nuevo líder socialista en la Región el acueducto es «irrenunciable», en el Congreso su partido evidencia cada semana una manifiesta debilidad parlamentaria. El brete en cualquier votación al respecto le obligará, como diputado por la Región, a plegarse a la disciplina interna o desmarcarse.

El espejo castellano-manchego

El PSRM ya ha dicho que no apoyará en esa tramitación un endurecimiento de las reglas de explotación, igual que sostiene el PP. Pero en el camino por el Congreso también se arriesgan a que se abran las costuras dentro de sus grupos. Sería una ocasión para medir las fuerzas de la federación socialista murciana frente a los castellano-manchegos de Emiliano García-Page. Aunque en la comunidad vecina, a la inversa, tampoco se percibe unidad. Sin ir más lejos, hace sólo unos días, el PP acusó a la Junta de Castilla-La Mancha de incumplir el Pacto Regional por el Agua que se firmó por 40 entidades en 2022 y en el que se indica que los trasvases son «un recurso extraordinario destinado a momentos de necesidad real». Lo esgrimieron cuando la pasada semana la Comisión de Explotación aprobó un triple trasvase. «¿Puede asegurar el PP de la Región que sus compañeros de Castilla-La Mancha van a apoyar un blindaje del Trasvase Tajo-Segura?», les preguntó la secretaria de organización del PSRM, María Jesús López.

Igual que con el Estatuto de Autonomía, que el PP retiró en 2021 para que su reforma no fuera enmendada por el Congreso, ahora se podría hacer lo mismo. Sin embargo, desde las filas populares consideran que se trata de una posibilidad «absurda» a día de hoy y se mantienen firmes en su postura de que esta iniciativa sirva para mantener el acuerdo de 2014. Así que el martes, desde las tres de la tarde, habrá debate.

El Ministerio mantiene su hoja de ruta con las normas de explotación

La proposición de ley que emanó de la Asamblea en 2023 fue un movimiento de reacción del PP y sus entonces socios de gobierno a la nueva planificacion hidrológica del Tajo, de enero de ese mismo año. En ella, se elevaban los caudales ecológicos e implicaba cambiar las reglas de explotación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno regional también optó por la vía del recurso al Supremo, pendiente aún de resolución. Aunque el Miteco viene trabajando en esa actualización, mientras no se conozca la decisión del Tribunal, «no se tiene previsto llevar la modificación de las Reglas de Explotación del Trasvase Tajo-Segura al Consejo Nacional del Agua», como reconoció la ministra Sara Aagesen en respuesta al PP en el Senado.

L o que aún no ha valorado este Ministerio, y en concreto la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Hugo Morán, es hasta dónde pueden verse condicionados por la proposición para «blindar» el acueducto que el martes se tendrá que debatir.

Por eso, explican fuentes de este departamento que por ahora sólo contemplan seguir con su hoja de ruta. El último paso lo dio este jueves cuando informó a la Comisión Central de Explotación del borrador del real decreto que pretende modificar las reglas para adaptarlas al primer escalón de los caudales ecológicos del Tajo que marca el plan de cuenca.