Canal del Trasvase Tajo-Segura a su paso por Alhama, en un imagen de archivo. Ros Caval / AGM

El Trasvase Tajo-Segura culminará un año histórico en la antesala del duro recorte del Ministerio

Las transferencias del Tajo alcanzarán los 480 hm3 para beber y regar, uno de los volúmenes más altos en los nueve lustros de funcionamiento del canal

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:11

Este año hidrológico será histórico para el Trasvase Tajo-Segura. Cuando llegue el próximo 1 de octubre se habrán autorizado transferencias que superan los ... 480 hectómetros cúbicos para los abastecimientos (91) y los regadíos del Levante. Es uno de los años en el que más agua se trasvasará, de los 46 que lleva funcionando el acueducto con una media de transferencias de 320. El récord estuvo en 2001, aunque entonces no existían las reglas actuales.

