Trámites acelerados para colocar 43 km de redes en el Mar Menor en caso de exceso de medusas

El farragoso trámite administrativo que supone la instalación de las redes antimedusas en el Mar Menor ha generado retrasos que llevaron a actuar ... en mitad de la campaña de verano, peleas entre gobiernos, advertencias severas de los científicos y quejas de las empresas turísticas. El 31 de julio del pasado año estas barreras se volvieron a colocar en algunas playas concretas de la laguna salada tras dos veranos sin rastro de ellas en el agua.

El consejo de la comunidad científica era evitar su instalación para que no produjeran un problema de enfangamientos o eutrofización en las zonas de baño, y más después de los dos episodios de mortandad de peces. Sin embargo, la sobreabundancia de población de la especie 'Cotylorhiza tuberculata'(la medusa 'huevo frito') llevó a los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y San Javier a demandar estas barreras en cinco playas de la cubeta norte y La Manga. Los trámites se iniciaron tarde y las redes no estuvieron puestas hasta principios del mes de agosto, lo que generó el enfado de residentes, turistas y hosteleros.

Playas del Mar Menor donde se podrán instalar redes antimedusas para las temporadas de baño 2025-2028 Medio Ambiente podrá colocar estas barreras en caso de ser necesario por la abundancia de ejemplares San Pedro 2 3 San Javier 1 4 5 6 7 8 60 59 9 Los Alcázares 10 11 12 58 13 57 14 56 La Manga Mar Menor 15 55 16 54 53 52 51 17 50 49 19 18 48 47 20 21 46 22 23 45 Los Urrutias 24 25 44 43 26 42 27 41 Los Nietos 28 40 29 39 30 31 38 37 32 Los Belones 36 33 35 34 Islas Menores Cabo de Palos Mar de Cristal Red 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 PlayaLongitud tramos (m) La Rota990 Villananitos1.045 Castillico 1715 Castillico 2715 Colón1.100 Pescador935 Barnuevo495 Punta las Cuevas330 Camping de la Hita440 Punta Calera a Punta de las Olas1.320 Los Narejos1.100 Atascadera, Lo Sola y Espejo1.430 Manzanares 1880 Manzanares 2715 Carrión495 La Concha440 Punta Brava770 Los Urrutias 1935 Los Urrutias 2770 Los Urrutias 3770 Perla de Levante935 Los Nietos 1935 Los Nietos 21.155 Puerto de Los Nietos 1110 Puerto de Los Nietos 255 Los Nietos 3440 Los Nietos 4770 Islas Menores 1440 Islas Menores 2605 Mar de Cristal825 Villas Caravaning605 Honda935 Paraíso-Los Alemanes1.210 La Gola495 Marchamalo495 Puerto Bello440 Puerta Puerto Bello-Cavanna330 Cavanna440 Club Naútico dos Mares220 Gollerón275 Cala del Pino330 Optimist770 Los Alisios1.265 Galán 21.430 Galán 11.210 Pedruchillo 31.430 Pedruchillo 21.210 Punta Pedruchillo sur330 Punta Pedruchillo770 Antillas-Bolondo1.100 Martinica605 Islote la Galera440 Matas Gordas770 Mistral990 Canal Estacio 1275 Canal Estacio 2275 Cala Chica385 Cala Chica 2220 Veneziola1.320 Pantalán330 TOTAL43.560 ‘Cotylorhiza tuberculata’ La medusa 'huevo frito', que se encuentra tanto en el Mediterráneo como en el Mar Menor, es inofensiva para el ser humano y, además, filtra el agua. Tamaño: Alcanza hasta 15 cm de diámetro, siendo el máximo registrado de 25 Comportamiento: Habitualmente forma grandes enjambres de kilómetros de ancho y largo. Se alimenta de plancton. Ahora, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha iniciado con tiempo los pasos administrativos al solicitar a la Demarcación de Costas de Murcia la autorización para instalarlas en caso de ser necesario. El permiso sería para los próximos cuatro años, con el objetivo de no sufrir más retrasos y decidir más rápido si se ponen las redes en los veranos de 2025, 2026, 2027 y 2028. El visto bueno se daría para 60 playas de la laguna, donde la longitud total de las barreras superaría los 43 kilómetros.

«La petición a Costas es un trámite necesario para poder estar preparados administrativamente, pero no implica ni obliga a colocarlas. Es un trámite obligatorio y se solicita por cuatro años para tener margen de maniobra», aclaran fuentes del departamento que dirige el consejero Juan María Vázquez. La instalación de las redes se producirá, añaden, «solo si hay una autorización expresa esa temporada de la Demarcación de Costas y de acuerdo al dictamen del Comité de Asesoramiento Científico sobre la colocación quirúrgica o puntual de las redes». Por el momento, la Consejería no ha recibido petición alguna de los ayuntamientos de las localidades ribereñas para utilizar estas barreras en la próxima temporada estival.

«Numerosas quejas»

Medio Ambiente también tiene listas las instrucciones técnicas que darán forma a los pliegos del contrato, si finalmente se externaliza el servicio de instalación de las redes antimedusas. El último encargo se hizo a la empresa Obras y Servicios Públicos, SA (Osepsa) para los años 2021 y 2022. Ahora, la Consejería refleja en el documento que acompaña a la solicitud de autorización que el objetivo del servicio será la protección de los bañistas «en aquellas playas del Mar Menor afectadas por una alta presencia de medusas». Tanto los consistorios como la Demarcación de Costas de Murcia y la Comunidad Autónoma podrán requerir las mallas.

El Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor podrá ser requerido para informar en un dictamen

Añaden que, en la zona de San Pedro del Pinatar, se recibieron los últimos veranos «numerosas quejas de vecinos por presencia de medusas en la zona de baño», además de en la zona norte de La Manga y las playas de Veneziola y Pantalán. En 2024, «la presencia de medusas fue muy importante, siendo previsible que este ejercicio se comporte de manera similar, ya que la medusa 'Cotylorhiza tuberculata' tiende a desplazarse en contra del viento, siendo los vientos dominantes en la zona del nordeste». La solicitud para las redes contempla todos los polígonos de balizamiento posibles, pero «únicamente se van a instalar en las playas donde exista una necesidad para permitir de forma adecuada el baño y donde se genera una mayor acumulación de medusas».

Tras la reciente puesta en marcha del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, este órgano podrá ser requerido por Costas para emitir un dictamen favorable o no sobre la colocación de redes contra las medusas, pero este no sería un requisito obligatorio, matizan desde la Consejería. La Dirección de Patrimonio Natural y los ayuntamientos también podrán ser requeridos para que opinen.

Medio Ambiente, que por primera vez ha pedido un permiso tan largo en el tiempo para llevar a cabo esta medida en el Mar Menor, calcula un presupuesto de poco más de 600.000 euros entre 2025 y 2026 para instalar al menos diez kilómetros de redes al año, cuando en 2024 fueron cinco. El contrato sería prorrogable hasta 2028.

Tanto los consistorios como la Demarcación de Costas de Murcia y la Comunidad Autónoma podrán requerir las mallas

Las condiciones para la instalación de las redes pasan por comprobar la presencia de caballitos de mar durante la retirada de las redes mediante personal especializado, así como limpiar las cuerdas de manera muy intensiva, para evitar su colmatación y afección a la hidrodinámica de las playas».

Limpieza exhaustiva

La proliferación de medusas 'huevo frito' el año pasado ocasionó problemas por la acumulación de ejemplares en La Manga y en el litoral oeste de la laguna, donde se tuvieron que extraer gran cantidad de ellas en Los Urrutias o Punta Brava. Estas zonas son más sensibles a la colocación de barreras que puedan impedir la circulación del agua.

Medio Ambiente añade en su informe que la proliferación masiva de medusas en los últimos años en el Mar Menor «genera un problema importante en el sector turístico, a pesar de que puede ser un mecanismo de control de la eutrofización». Las funciones que desarrollan las medusas en el ecosistema y la evolución que han tenido sus poblaciones en el Mar Menor desaconsejan «la retirada de medusas de la laguna por métodos de pesca u otros». Sin embargo, otros sistemas no extractivos, subrayan, como la instalación de redes antimedusas, «podrían considerarse adecuados con la función de barrera de acceso a las zonas de baño, no interfiriendo en las funciones ecológicas que ejercen las medusas en la laguna y, además, no generando alteraciones significativas en el funcionamiento del ecosistema del Mar Menor».

Ruzafa: «Es mejor no instalarlas si no es estrictamente necesario»

El criterio científico sobre la instalación o no de las redes antimedusas está claro desde hace varios años. Los expertos cuyas investigaciones se centran en el Mar Menor desaconsejan la colocación de estas barreras para evitar la acumulación de algas en las zonas de baño y su posterior descomposición, la generación de fangos y posibles daños a los caballitos de mar, que se quedan enganchados en las mallas.

El catedrático Ángel Pérez Ruzafa, coordinador del grupo de investigación en Ecología y Ordenación de Ecosistemas Marinos Costeros de la Universidad de Murcia y encargado del seguimiento poblacional de las medusas habituales del Mar Menor, se opone al uso de estas redes salvo que existiera «una demanda y una necesidad muy alta» por el incremento de los ejemplares en una zona. «Es mejor no instalarlas si no es estrictamente necesario».

Avanza que este 2025 «podría no ser un año propicio» para las medusas porque partimos de un invierno «muy raro» en cuanto a «cambios bruscos de temperatura» en el agua, algo que determina la proliferación de los pólipos. La especie 'Aurelia solida' ('medusa luna') tiene su desarrollo inicial a partir de noviembre y diciembre y ahora, en abril, debería estar en su tamaño óptimo, «pero se ven muy pocas». La 'Rhizostoma pulmo' tiene un registro similar estas últimas semanas, aunque su desarrollo pleno se da más adelante.

La medusa 'huevo frito' es, de momento, una incógnita y, hasta finales de julio y principios de agosto, no se sabrá qué población alcanzará en el Mar Menor.

Los nutrientes

Las medusas se hacen cargo de controlar la red trófica, subraya Ruzafa, algo que se podría ver comprometido este verano si hay pocas. La mayor carga de nutrientes en la laguna por las lluvias y los posteriores arrastres, así como el elevado nivel freático del acuífero, que genera más caudal por la rambla del Albujón, son aspectos que preocupan al catedrático por el desequilibrio que se podría generar en el ecosistema. «Podría suponer un riesgo a la hora de mantener la calidad del agua».