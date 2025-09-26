Una tormenta deja lluvias en algunos puntos de la Región de Murcia y una granizada en Sierra Espuña Las precipitaciones se han concentrado a primera hora de la tarde en Lorca, Totana y Mula, mientras la mayoría de municipios vivían una jornada calurosa con máximas superiores a 30 grados

LA VERDAD Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:13 | Actualizado 20:20h.

La mayoría de ciudadanos de la Región de Murcia han vivido un viernes de sol, calor y cielos despejados. Ni rastro de nubes que amenazaran con dejar precipitaciones, mientras los termómetros superaban los 30 grados en municipios como Murcia, Molina de Segura y Cieza. Sin embargo, a primera hora se han formado tormentas dispersas en zonas del Valle del Guadalentín y Mula que han dejado lluvias e incluso una granizada, que ha caído con fuerza en puntos de Sierra España.

Según informó el Ayuntamiento de Totana, sobre las 15.15 horas empezaron a caer las precipitaciones en la zona del Morrón de Alhama y Huerta Espuña. Las precipitacinoes se desplazaron por la sierra hacia el oeste, dejando en la zona sur la granizada más importante. En Huerto Hostench se registraron las precipitaciones más importantes, casi 8 litros por metro cuadrado.

Las lluvias también llegaron a la localidad de Totana y Lorca. Más allá del Valle del Guadalentín, las lluvias también cayeron con intensidad en Mula, donde se acumularon 5,60 litros por metro cuadrado, según los registros de los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).