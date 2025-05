Medio Ambiente daría vía libre al rally en Sierra Espuña si se cambia el circuito

La prueba automovilística del Rally de La Santa de Totana podría volver a celebrarse tras tres años sin competición. La Consejería de Medio ... Ambiente estaría dispuesta a compatibilizar la carrera con las figuras de protección que pesan sobre el Parque Regional de Sierra Espuña a través del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Este documento, todavía en tramitación, pondría serias condiciones para dar luz verde a la prueba deportiva, como la obligación de cambiar el actual trazado y escoger uno que no discurra por terreno protegido.

La imposibilidad de celebrar esta carrera por su impacto en el Parque Regional llevó al Partido Popular y a Vox a presentar en la Asamblea Regional una proposición de ley para modificar sus límites y excluir de este perímetro la zona recreativa y monumental del santuario de Santa Eulalia y la carretera RM-50. Sin embargo, esta iniciativa se encuentra paralizada ahora en el Parlamento, mientras que la que sí salió adelante fue una moción del PSOE (apoyada por todos los partidos, salvo Podemos) que pedía mantener el rally «sin menoscabar la protección de Sierra Espuña».

Esa compatibilidad se lograría con el plan de gestión integral, que regula todas las actividades dentro del parque y establece prohibiciones o limitaciones para algunas en áreas de Red Natura 2000. Medio Ambiente, que está en plena tramitación del decreto que declara la 'Zona de especial de conservación (ZEC) de Sierra Espuña y de aprobación de los planes de gestión de los espacios protegidos de Sierra Espuña, Barrancos de Gebas y Llano de las Cabras', habría aceptado de forma parcial las alegaciones del Ayuntamiento de Totana y de la promotora de la prueba Automóvil Club Totana.

«Se prohíben las competiciones deportivas con vehículos a motor, excepto aquellas que, discurriendo íntegramente fuera del Parque, tengan su inicio y / o final en la zona de viales de las inmediaciones del Santuario de Santa Eulalia (La Santa) de Totana, y las rutas organizadas con vehículos a motor que cuenten con la participación de más de 10 vehículos», especifica el articulado de ese plan tras los cambios. Esto supondría que el circuito debería discurrir fuera del parque, y una opción planteada fue la carretera C-7, al sur de Sierra Espuña y que no se ve afectada por las figuras de protección del entorno.

Esta posibilidad fue rechazada hace meses por la Federación Española de Automovilismo, ya que esa vía presenta falta de infraestructuras y deficiencias en materia de seguridad. Sin embargo, Medio Ambiente deja pocas opciones a los promotores y a Totana.

Dictamen del CES

La nueva versión del PRUG acaba de lograr el dictamen favorable del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma que, además, considera que la solución planteada «constituye un ejemplo de vía razonable de conciliación entre la preservación de los valores naturales y la continuidad de la actividad». Añade, sin embargo, que podría haber otras opciones «que permitan compatibilizar la celebración del evento con las exigencias propias de un espacio protegido, siempre que se acompañe de un análisis técnico riguroso que avale su viabilidad, deportiva y socioeconómica».

Y es que el CES refleja las preocupaciones «legítimas» de los empresarios de la zona «sobre el impacto socioeconómico que podría derivarse de una modificación sustancial del recorrido tradicional del rally, especialmente en ausencia de estudios concluyentes que justifiquen dicha modificación». Por ello, el Consejo pide «una solución basada en el consenso, que garantice la compatibilidad del rally con los objetivos de conservación del parque». Sostiene, incluso, que las administraciones públicas podrían contribuir a nivel económico con la celebración de la prueba.

«El rally no se puede celebrar hasta conocer los términos redactados en el plan de gestión»

La Consejería de Medio Ambiente, a preguntas de LA VERDAD, especificó ayer que «el rally no se puede celebrar hasta conocer los términos redactados en el Plan de Gestión Integral de Sierra Espuña» cuando este se apruebe en Consejo de Gobierno. Ahora, tras la resolución del CES, la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática tiene que valorar las apreciaciones del órgano consultivo y realizar «un informe en base al dictamen respondiendo a sus observaciones». Tras estos pasos, «se dará cuenta de lo que puede o no asumir al respecto de lo planteado por el CES», y subrayan que, «hasta que no se apruebe y se reflejen los términos en los que se hace, no se puede saber cuál es la figura de evaluación necesaria ni el periodo de duración» a los que tendría que someterse la prueba automovilística.

Respecto a la romería de La Santa, el CES concreta que el nuevo plan de Sierra Espuña «no prohíbe ni somete a condicionantes específicos» esta celebración que se realiza los días 8 de diciembre y 7 de enero, durante las Fiestas Patronales en Honor a Santa Eulalia de Mérida, Patrona del municipio de Totana. «De hecho, la celebración de dicha romería no ha estado nunca en cuestión por parte de las autoridades del Parque Regional» e incluso el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales permite que se lleve a cabo por su «carácter popular y religioso».