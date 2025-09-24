La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uno de los paneles que recoge la historia de vecinos ilustres. P. E.

El cementerio de Totana se renueva y luce la historia de sus vecinos ilustres

Las obras de ampliación del camposanto, que data de 1885, estarán concluidas para la próxima festividad de Todos los Santos

Paco Espadas

Paco Espadas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:17

El cementerio de Nuestra Señora del Carmen de Totana, de titularidad municipal, se encuentra en una fase de ampliación que incluye su puesta en ... valor como espacio. El camposanto, que cuenta con más de 40.000 metros cuadrados de terreno y que está situado en la zona conocida como La Costera, contará para finales del mes de octubre con 120 nichos más, así como 24 nuevas fosas, justo antes de la festividad de Todos los Santos.

