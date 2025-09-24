El cementerio de Totana se renueva y luce la historia de sus vecinos ilustres

El cementerio de Nuestra Señora del Carmen de Totana, de titularidad municipal, se encuentra en una fase de ampliación que incluye su puesta en ... valor como espacio. El camposanto, que cuenta con más de 40.000 metros cuadrados de terreno y que está situado en la zona conocida como La Costera, contará para finales del mes de octubre con 120 nichos más, así como 24 nuevas fosas, justo antes de la festividad de Todos los Santos.

El recinto data del año 1885, diseñado por el arquitecto Justo Millán Espinosa, autor de proyectos como la reconstrucción del Teatro Romea de Murcia después del incendio que sufrió en el año 1877, y la plaza de toros de Lorca. Su construcción vino dada a raíz del decreto realizado por el rey Carlos III, en la década de 1780, donde mandaba construir los cementerios fuera de las iglesias, alejados de los núcleos urbanos, evitando con esa medida posibles focos de enfermedades.

La primera ampliación del cementerio se realizó al concluir la Guerra Civil; la segunda tuvo lugar en el año 1971; la tercera en 1980; y la cuarta y última fue acometida en 1994.

Realizar un recorrido por sus calles, como pasa en otros cementerios relevantes, lleva a recordar a importantes personalidades que allí yacen. En el caso de Totana, se encuentra una serie de cartelería en la que se indica la identidad destacada de muchos de los vecinos y foráneos.

General Aznar

Son muchas las historias las que se encuentran en sus calles, como por ejemplo la de Ángel Aznar Buitieg, conocido popularmente como el General Aznar. Había nacido en Cartagena en 1847, aunque existe otra versión que data su nacimiento en Totana, pero al no existir registro civil en esta localidad habría sido bautizado en la ciudad portuaria.

Este ilustre totanero fue poseedor de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, diputado en cortes, senador vitalicio y ministro de Guerra en el año 1910 y director de la Escuela Superior del Ejército. Además, ostentó la jefatura de la Casa Real con el rey Alfonso XII y fue director de la Guardia Civil. Su nombre está tan ligado a Totana, que cuenta con una calle y fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad.

Un enterramiento más cercano en el tiempo es el de Juan Tudela Piernas, el trovero Tío Juan Rita, nacido en Los Allozos de Aledo y enterrado en el municipio totanero, toda una institución de las tradiciones musicales, que falleció a los 108 años. En suma, distintas historias, muchas de ellas anónimas, que guardan los camposantos de la Región.