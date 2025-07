El alcalde de Torre Pacheco: «No queremos que nadie venga a resolver nuestros problemas»

No deja de sonar el móvil de Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco, el municipio que está en boca de toda España por ... la ola de violencia racista desatada tras la brutal agresión a un ciudadano. Entre entrevista y entrevista en medios de comunicación nacionales, Roca atiende a LA VERDAD, defiende el buen nombre de la localidad y exige más medios policiales.

–Algunos dicen que se veía venir que en Torre Pacheco iba a saltar la chispa pronto. ¿Usted intuía algo?

–No es que se viese venir, pero es cierto que hay mucho hartazgo en Torre Pacheco por la delincuencia, que ha crecido en los últimos años ligada a un colectivo juvenil de esas segundas y terceras generaciones de inmigrantes. El pueblo ha crecido mucho, pasando de 15.000 habitantes que teníamos en el año 1979 a los 41.000 habitantes de ahora, pero lo que no ha crecido a la par han sido las plantillas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluso diría que se han reducido. El cuartel de la Guardia Civil de Torre Pacheco tiene que estar más y mejor dotado, y eso lo lleva pidiendo el Ayuntamiento desde hace mucho tiempo, no de ahora, sino con anteriores corporaciones. La inseguridad es la que pone nerviosos a los vecinos, no queremos delincuencia en nuestras calles y, para que no haya delincuencia en nuestras calles, tiene que haber más presencia policial. No hay otra. Eso es lo que pedimos en la concentración pacífica del pasado viernes y eso es lo que seguimos pidiendo ahora.

–¿Qué le diría a esa gente que viene de fuera a esas cacerías de inmigrantes?

–Fue un movimiento que surgió a raíz de la agresión que tuvo un vecino nuestro, por las redes sociales, que nunca sabes hasta dónde van a llegar. Lo que les diría es que no queremos que vengan a resolver el problema de inseguridad que tenemos en Torre Pacheco, porque vamos a arreglarlo los pachequeros. Y lo vamos a hacer con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con las leyes, que para eso están. Y si las leyes no valen o hay que modificarlas, exigiremos que las modifiquen.

–¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Ayuntamiento para recuperar la convivencia pacífica en la localidad?

–Yo es que creo que la convivencia pacífica no se ha perdido. Tú sales ahora por Torre Pacheco y ves una situación de normalidad. Los comercios regentados por personas de origen inmigrante siguen abiertos, así como los comercios de gente autóctona. Los trabajadores inmigrantes y autóctonos continúan trabajando en la agricultura, recogiendo productos, trabajando en los almacenes. Es decir, tenemos una situación normal durante el día, la complicación ha venido estas dos últimas noches. Yo no sé esta noche qué va a pasar, y los vecinos tampoco, y todo eso sí nos da miedo. Yo insisto en que no hay otra solución para nuestro problema de delincuencia que la mayor dotación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

«Esta situación la vamos a arreglar los pachequeros con las leyes y con los cuerpos y fuerzas de seguridad»

–¿Cree que algunos grupos políticos, como Vox, han echado gasolina al fuego?

–Dije desde el primer momento que no quiero politizar este tema. Soy el alcalde y hago declaraciones de forma institucional, así que no voy a valorar ni a criticar ni a alabar lo que otros grupos políticos digan o hagan. Cada uno que aguante su vela.