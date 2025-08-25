Investigadores preparan réplicas en 3D de esqueletos neandertales a partir de piezas halladas en la Sima de las Palomas El alcalde de Torre Pacheco pone en valor el trabajo de los investigadores y apunta que podrá exponerse «en breve»

El Laboratorio de Investigaciones Arqueológicas y Paleontropológicas Sima de las Palomas-Cabezo Gordo, ubicado en el Centro Integral de Seguridad de Torre Pacheco, prepara réplicas en 3D de esqueletos neandertales a partir de piezas halladas en este espacio, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde, Pedro Ángel Roca, visitó este fin de semana el laboratorio, donde ha mantenido un encuentro con miembros del equipo de la Asociación Murciana para el Estudio de la Paleoantropología y el Cuaternario, Mupantquqt, encargados de realizar los trabajos de clasificación.

Roca puso en valor el trabajo de los investigadores y apuntó que se han realizado réplicas en 3D de los esqueletos neandertales, que podrán exponerse «en breve» para que los ciudadanos puedan disfrutar durante todo el año de «los restos de nuestros antepasados y conocer más de cerca nuestros orígenes».

Además, los expertos llevan a cabo trabajos de catalogación de los restos obtenidos en campañas anteriores, lo que resulta «imprescindible» para conocer más sobre el yacimiento, según explicó el codirector de las excavaciones, Mariano López.

López apuntó que «cada año son muchos los restos conseguidos y es imposible durante el periodo de la Escuela de Campo su inventario y catalogación, por lo que es necesario parar el trabajo de campo y centrarse en el de laboratorio».

La codirectora, María Haber, explicó el proceso realizado para conseguir réplicas exactas en 3D de los esqueletos encontrados en la Sima de Las Palomas y la importancia de promover una exposición con los restos más significativos hallados hasta el momento, con el fin de mostrar a la ciudadanía los detalles del yacimiento.

Este año, la campaña se ha centrado en las labores de laboratorio, el trabajo de investigación de cada pieza, tanto de fauna, de la que hay mucha variedad, como de industria lítica, en la que los útiles documentados están tallados tanto en sílex como calcita, cristal de roca, mármol y cuarzo, materiales estos dos últimos muy abundantes en el Cabezo Gordo.

Las piezas se encuentran en el laboratorio habilitado en el CIS, que cuenta con todas las medidas de seguridad y almacenamiento, además de disponer de un horario ininterrumpido de acceso a las instalaciones, lo que facilita el trabajo de los investigadores.