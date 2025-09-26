La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Visitantes observando una selección de piezas expuestas. Ifepa

Ifepa pone en marcha la máquina del tiempo con el Desembalaje de Antigüedades y Retroauto

Hasta el 28 de septiembre. ·

Desde este viernes y hasta este domingo, la institución ferial en Torre Pacheco ofrece un encuentro único para los grandes aficionados y amantes de las antigüedades y el automovilismo clásico

EFQ.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:23

El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia-Ifepa inauguró este viernes con éxito una nueva edición del Desembalaje de Antigüedades, junto al Salón RetroAuto, consolidándose como uno de los eventos más destacados del año para los amantes de las antigüedades y el automovilismo clásico.

La ceremonia de apertura contó con la asistencia del director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez Carrasco, quien destacó la importancia de esta doble cita para el sector y para la promoción del comercio especializado en España. Estuvo acompañado por el presidente de Ifepa y alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca; el director de la institución ferial, Antonio Miras Morente, y los presidentes del Club Ruta del Sol y de la Asociación Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, Pedro Malpica y Juan Ángel Galindo.

El Desembalaje de Antigüedades es una feria dedicada a la exposición y venta de piezas antiguas y coleccionables, como mobiliario, arte y objetos decorativos retro y vintage, que reúne a más de 100 anticuarios tanto nacionales como de países como Francia y Gran Bretaña. Este evento ofrece a los visitantes la oportunidad de adquirir objetos únicos con historia y, además de participar en sorteos.

Durante el acto, el director general de Impulso al Comercio de la Carm, subrayó el impacto positivo de estos eventos tanto a nivel cultural como económico: «El Desembalaje de Antigüedades y el Salón Retroauto son citas imprescindibles que fomentan la revalorización de nuestro patrimonio y el impulso del comercio especializado. Estos eventos atraen a un público diverso, generando un flujo de visitantes y dinamismo económico en la Región», afirmó.

El director general de Impulso al Comercio de la Comunidad, Rafael Gómez; Pedro Ángel Roca, presidente de Ifepa, y Antonio Miras, director de Ifepa, recorriendo este viernes los pasillos de la feria. Ifepa

José María Camps, gerente de Llobregat Serveis Firals y co-organizador del evento junto a Ifepa, resaltó la relevancia del Desembalaje de Antigüedades como el evento más visitado del sector en España. «Esta feria no solo es una plataforma comercial, sino también un punto de encuentro para los amantes del arte y la historia. Su éxito refleja el creciente interés por preservar y valorar el patrimonio cultural a través de las antigüedades», señaló.

Entre los más de 40.000 objetos que se exponen, los visitantes podrán encontrar todo tipo de piezas antiguas, desde muebles de distintas épocas y estilos, como una talla de madera representando a un antiguo Niño de Pasión de la Alta Escuela Barroca Murciana, un sillón Enmanuel de los años 70, pinturas de artistas como Pedro Cano o Párraga, un rallador de coco de finales del siglo XIX del sur de La India, mueblas de la Provenza francesa, hasta arte; relojes, libros, como un ejemplar de la Ciudad de Dios de San Agustín, de 1614, de Juan de la Cuesta, primera edición en castellano. También porcelanas como una Jarra de Talavera, del S. XVIII, alfarería, lampistería, monedas, juguetes textiles, cuadros, pasando por objetos retro y vintage, muy de actualidad en las decoraciones.

El Salón Retroauto, que se celebra de manera simultánea, reúne a entusiastas del motor clásico, ofreciendo una interesante muestra de vehículos históricos, recambios y accesorios para coleccionistas. Con más de 200 vehículos expuestos, esta edición incluye vehículos emblemáticos y modelos únicos, convirtiéndose en un verdadero viaje en el tiempo para los aficionados del automovilismo.

Publicidad

