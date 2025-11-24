Ifepa expondrá más de 1.000 vehículos nuevos y seminuevos a precios especiales

El Salón del Automóvil e Industrias Afines reunirá a más de 50 concesionarios y compraventas del sector del 28 al 30 de noviembre; se espera a unos 10.000 visitantes

EFQ Torre Pacheco Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:47

Entre el 28 y el 30 de noviembre, el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia-Ifepa se convertirá en el epicentro de sector automovilístico del Levante, con la celebración del 40º Salón del Automóvil e Industrias Afines, uno de los más longevos del sector a nivel nacional y que está considerado como la mayor plataforma comercial del sector en la Región de Murcia y provincias limítrofes.

Todas las marcas comerciales más representativas del mercado estarán presentes durante el fin de semana, de la mano de más de 50 expositores, por lo que en un mismo espacio los asistentes no solo van a tener la oportunidad de encontrar las marcas más competitivas del sector automovilístico, sino que, como destaca Antonio Miras, director general de Ifepa, «es una oportunidad única para poder encontrar el coche que mejor se adapte a sus necesidades y gustos, entre los más de mil vehículos expuestos, a lo que se suman las ventajas de comprar un coche en feria, no solo por el ahorro de tiempo, sino por las ofertas y promociones que las empresas han preparado para los visitantes».

Ampliar Visitantes recorren la exposición automovilística para buscar el modelo que mejor se adapte a sus necesidades y bolsillo. Ifepa

Éxito de participación

40º Salón del Automóvil e Industrias Afines. Fechas y horario. Viernes 28 y sábado 29, de 10.00 a 20.30 horas, y domingo 30, de 10.00 a 19.30 horas

Dónde. Ifepa, Torre Pacheco.

Más información. www.ifepa.es / www.ifepa.es/feria-automocion-e-industrias-afines/

Durante tres días, los 30.000 metros cuadrados de exposición esperan recibir a más de 10.000 visitantes. Según Miras, «si las previsiones se cumplen, en los días que dura el salón se venderán más de 600 vehículos, lo cual supone un impacto de más de 25 millones de euros para la economía regional, teniendo en cuenta el coste del propio coche y otros derivados como seguros, financiación, etc.».

Además de las diferentes marcas y compraventas, se encontrarán en el salón representantes de la industria auxiliar que traerán lo último en cuanto a suministros, recambios, accesorios, reparación de vehículos, etc., ofreciendo una nutrida oferta a los profesionales, con las últimas tecnologías en el mercado.

