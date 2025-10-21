En Ifepa todo empieza con un 'sí'

El certamen se celebra del 24 al 26 de octubre con una amplia representación de marcas que ofrecen lo último en enlaces, primera comunión y otros eventos

Una pareja charla con una expositora de una marca de moda en Boda&Celebraciones.

El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia-Ifepa acoge del 24 al 26 de octubre el Salón Boda&Celebraciones, ofreciendo las últimas tendencias en moda nupcial, comunión, organización de eventos y otros aspectos relevantes para el gran día. Quienes tengan previsto casarse en 2026 o celebrar una comunión, bautizo u otro evento el próximo año, tienen una cita obligada el próximo fin de semana en Ifepa-Torre Pacheco, donde se celebrará la XVI edición de este certamen.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes y será presidida por el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, a quien acompañarán el presidente de Ifepa, Pedro Ángel Roca, y el director general de la Institución Ferial, Antonio Miras

Sin moverse de un mismo espacio, los asistentes tendrán la oportunidad de encontrar todo lo que necesitan para sus celebraciones: vestidos de novia y trajes de novio, comunión y ceremonia infantil, confección a medida, madrina y fiesta, así como las tendencias más vanguardistas en decoración de eventos y música en directo.

Tendencias en España En España, las bodas en 2024 tuvieron un gasto medio de unos 24.618 euros, un 4% más que el año anterior, y se celebraron 147.823 enlaces, con un auge en los matrimonios de la generación Z.

Estilo. Hay una tendencia hacia bodas más personalizadas y con más días de duración, que incluyen actividades adicionales y alojamiento para los invitados.

Decoración. Regresaron elementos de los años 80 y 90, como sofás de terciopelo, alfombras y colores brillantes, junto con un estilo 'garden' rústico y el uso de iluminación ambiental.

Vestimenta. Las novias optaron por una variedad de estilos, desde vestidos cortos para bodas civiles hasta 'jumpsuits', y los trajes monocromáticos de colores llamativos fueron populares entre los novios.

Entretenimiento. Espectáculos con efectos de humo y drones, así como zonas de actividades para los invitados, como árboles de huellas o cabinas de fotos.

También podrán ver las últimas novedades en celebración de eventos y 'catering', con propuestas innovadoras que combinan gastronomía, ambientación y servicio personalizado, además de mesas dulces, alquiler de 'food trailers', estilismo del cabello y maquillaje, joyería y alta bisutería, zapatería, diseño floral, fotografía y video, wedding planner, actividades de animación, barras libres, photocalls, complementos, diseño de luna de miel a medida, hoteles, ilustradores en vivo, pirotecnia, zona lúdica infantil, etc.

«Año tras año reunimos a los mejores profesionales del sector para ofrecer a los novios e interesados un variado escaparate de productos y precios con todo lo necesario para la organización de su boda o celebración, y todo ello lo pueden ver en tiempo récord, al estar concentrado en un mismo espacio», explica Antonio Miras, director general de Ifepa. Participan casi un centenar de empresas procedentes en su mayoría de la Región de Murcia y de la provincia de Alicante, ocupando casi 18.000 metros cuadrados de exposición.

Boda&Celebraciones. Cuándo. Del 24 al 26 de octubre.

Horario. Viernes 24, de 11.00 a 20.00 horas; sábado 25, de 11.00 a 21.00 horas, y el domingo 26, de 11.00 a 19.00 horas. Horario ininterrumpido durante las tres jornadas.

Dónde. Ifepa

Entradas en ifepa.es, y el viernes 24 la entrada es libre.

Como es ya habitual, y esperada por el público, no faltará la pasarela de novia, novio y ceremonia, que tendrá lugar el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, en la que participan Comuniones y Complementos Mari Patro, Boutique Gala, El Almacén de la Novia y Montoya 1903 con Pronovias.

Uno de los alicientes de esta feria es que las empresas participantes realizan durante todo el fin de semana numerosos sorteos en sus estands, promociones, descuentos especiales a asistentes, etc. Asimismo, desde Ifepa se van a sortear 300 euros para compras de novios, que se podrán invertir entre las firmas que exponen, y 150 euros para compras de primera comunión.