Ifepa abre el Desembalaje de Antigüedades con la participación de 100 anticuarios

Pedro Ángel Roca, Antonio Miras y José Ángel Galindo, en la presentación del Desembala de Antigüedades y RetroAuto, en Torre Pacheco, esta semana.

EFQ Torre Pacheco Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:09

El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, Ifepa, acogerá entre el 26 y el 28 de septiembre el XXII Desembalaje de Antigüedades, Almoneda, Retro y Vintage, y el XXII Salón del Vehículo Clásico y Antiguo-Retroauto.

La plaza del antiguo Ayuntamiento de Torre Pacheco fue esta semana el escenario de la presentación oficial de ambos eventos, que se celebran de forma conjunta y alcanzan la 22ª edición. El acto fue presidido por el alcalde de Torre Pacheco y presidente de Ifepa, Pedro Ángel Roca, junto al director general de la Institución Ferial, Antonio Miras Morente, y el presidente de la Asociación de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, José Ángel Galindo.

El Desembalaje de Antigüedades, organizado por Ifepa y la empresa Llobregat Serveis Firals, recibirá a casi 100 anticuarios de varios puntos de la geografía nacional, así como de otros países como Gran Bretaña y Francia. Se trata de un certamen comercial de venta directa dirigido al público en general, considerado el más visitado del sector en España. También es un espacio de encuentro entre vendedores especializados y coleccionistas, apasionados y curiosos interesados en objetos con historia y en promover el intercambio comercial de piezas antiguas y únicas.

Además, la entrada a la feria da derecho a los visitantes de participar en el sorteo de una pareja de candelabros de la década de los 60-70. Una de las papeletas que se extraigan de la urna el domingo al cierre de feria será la que decida al ganador en esta edición.

Como actividad paralela, tendrá lugar un encuentro de bolilleras el sábado 26, desde las 16.30 y hasta las 21 horas, y en el que participarán varias asociaciones del Campo de Cartagena.

Más de 200 coches

El XXII Salón del Vehículo Clásico y Antiguo-RetroAuto está organizado por el Club Ruta del Sol e Ifepa, con la destacada colaboración del Club Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, de Torre Pacheco. Se trata de una exposición de más de 200 coches clásicos y antiguos, motocicletas, camiones y tractores, así como estands comerciales de recambios y accesorios

Este año participa el Servicio Técnico de Vehículos Históricos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que impartirá una charla sobre la matriculación de estos vehículos históricos el sábado 26, a las 12.00 horas. Además, la Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril instalará varias maquetas que permitirán un viaje por la historia, a través de las principales estaciones de ferrocarril de la Región.

La organización espera que el certamen, que en la edición del año pasado incrementó en número de visitantes, reciba a más de 15.000 personas. La entrada anticipada ya está a la venta en: ifepa.es/evento/xxii-desembalaje-de-antiguedades-retroauto.