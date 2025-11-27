Arranca el Salón del Automóvil en Ifepa con grandes ofertas y descuentos

Los visitantes disponen de una exposición de mil unidades de distintos modelos y marcas, además de la atención personalizada de los 50 concesionarios y compraventas

Ya está en Ifepa la mayor oferta de vehículo nuevo y de ocasión a través del Salón del Automóvil e Industrias Afines, evento de referencia a nivel interregional donde los visitantes pueden encontrar cientos de coches al mejor precio.

El Salón abre hoy al público, desde las 10.00 horas hasta las 20.30 horas, el mismo horario se mantendrá mañana; y el domingo, estará abierto de 10.00 a 19.30 horas.

El acto inaugural va a estar presidido por el presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), Alfonso Hernández, acompañado por el presidente de Ifepa, Pedro Ángel Roca, y el director general de la Institución Ferial, Antonio Miras, junto a varias autoridades regionales y locales.

Más información Qué. 40º Salón del Automóvil e Industrias Afines.

Fechas y horario. Hoy y mañana, de 10.00 a 20.30 horas, y el domingo, de 10.00 a 19.30 horas

Dónde. Ifepa, Torre Pacheco.

Más información. www.ifepa.es

url www.ifepa.es/feria-automocion-e-industrias-afines/

Hasta el próximo domingo, el Salón reunirá más de 1.000 vehículos de las marcas más competitivas del mercado, desde utilitarios, todoterreno y modelos 'premium', distribuidos en los más de 27.000 metros cuadrados de exposición. Un espacio único para quienes buscan renovar su coche con todas las garantías y al mejor precio. Participarán más de 50 empresas, entre concesionarios y compraventas, procedentes en su mayoría de la Región de Murcia.

Una cita en la que los asistentes no solo van a tener la oportunidad de encontrar las marcas más competitivas del mercado automovilístico, sino que a todo ello se suman las ventajas de comprar un coche en feria: el ahorro de tiempo al estar concentrada la oferta en un mismo espacio, y las ofertas y promociones que las empresas han preparado para quienes decidan comprarlo aquí.

Se trata de un evento muy valorado por el público, que espera su llegada para tomar la decisión de compra, atraídos por la variada gama de modelos, precios y condiciones que ofrecen los expositores.

Industrias afines

Los profesionales del sector también encontrarán en el Salón todo lo relacionado con la industria auxiliar, como suministros, recambios, accesorios, reparación de vehículos, etc., ofreciendo una nutrida oferta a los profesionales, con las últimas tecnologías en el mercado.

Los certámenes que llegarán en 2026

El VI Salón del Caravaning e Industrias Afines abrirá el calendario ferial de Ifepa, del 15 al 18 de enero, al que seguirá Winter Freak-IX Salón del Manga y la Cultura Alternativa de la Región de Murcia, del 28 de febrero al 1 de marzo, y Equimur-Salón internacional de Caballos de Razas Puras, que cumple su 30 aniversario y se celebra del 12 al 15 de marzo. En abril será el turno de la Feria Outlet, del 17 al 19, y en mayo, del 22 Salón del Vehículo de Ocasión.

El segundo semestre comenzará con el 23 Desembalaje de Antigüedades, Almoneda, Retro y Vintage y Retroauto, del 25 al 27 de septiembre. En octubre se celebrarán la Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación, del 22 al 24, y Dino Expo, del 30 al 1 de noviembre. Ese mes también llegarán la Exposición Canina y Felina junto al Salón de la Mascota, los días 7 y 8, y el Salón Boda&Celebraciones, del 20 al 22. El 41 Salón del Automóvil e Industrias Afines cerrará el 2026 del 27 al 29 de noviembre.

