Vecinos y turistas de Murcia se refugian de la ola de calor: «Es para estar en casa con el aire acondicionado y no salir» Las altas temperaturas se mantendrán en la Región de Murcia hasta el domingo, con máximas de 40 grados

El accesorio de la semana es el abanico. La ola de calor llegó este lunes a la Región precedida por una alerta naranja y dejó termómetros que llegaron desde los 38,5º hasta los 40º, como en el caso de los términos municipales de Yecla, Murcia, Cieza y Lorca, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que la situación se alargará hasta el domingo con termómetros de hasta 41º en zonas de interior.

Los vecinos de la ciudad de Murcia, que no han podido escaparse a la costa durante la semana, combaten el calor de diferentes maneras. Frente a la puerta de la Plaza de Abastos de Vistabella, en la churrería 'Picoesquina' unas cuantas mesas finiquitaban sus bebidas antes de huir hacia sus casas o algún lugar más fresco. «Llevo dos horas en la calle y estoy fatal, pero vamos, ahora cogemos la furgoneta y a la playa a remojo», señaló Noel López, un joven asturiano de Arriondo que pasó este fin de semana su primer día en Murcia visitando la tierra que vio a su novia crecer. «El domingo estuvimos todo el día en casa con el aire acondicionado», añadió su pareja Marilé.

En otra mesa, la más numerosa, un grupo de mujeres disfrutaban de un buen rato de conversación y de los últimos tragos de cerveza. «Todavía se puede estar, pero vamos que si vienes después de las dos de la tarde, por el barrio no te cruzas con nadie», apostilló Fernanda Carrillo, que habla en nombre de sus amigas. Además, por excelencia, un gran porcentaje de establecimientos está cerrado justamente estas semanas del mes que ya apuran las vacaciones antes de la vuelta en septiembre. «Solo hay dos bares abiertos en todo el barrio, que habrá unos treinta, y este establecimiento sobre la una del mediodía cierra, aunque de todas maneras, está la cosa para estar en casa con el aire acondicionado y no salir».

El Ayuntamiento de la capital regional marca en su página web una recopilación de 'Refugios Climáticos'. Son cincuenta espacios que en días calurosos como este lunes reúnen las condiciones necesarias para que personas que lo necesiten puedan resguardarse del calor. Entre los puntos marcados, destacan las plazas de abastos, museos, bibliotecas e incluso jardines. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que estos lugares no están pensados expresamente para escapar del calor y mantienen sus funciones y horarios, que en la mayoría de los casos cierran entre las dos y las tres de la tarde. Antonio Tovar, frutero en su puesto del mercado de Vistabella explicó que, por ejemplo, estos lugares deben ofrecer agua si algún usuario lo necesita.

Por otra parte, el secretario de comunicación de Podemos, Víctor Egío, arremetió contra la denominación de estos lugares y los citó como «una gran mentira» y señaló que señalaba que en los parques y jardines «hace falta invertir en árboles que den sombra y rebajen las temperaturas».

Centros comerciales

No importa si hace frío, calor, llueve o truena. Cualquiera ha frecuentado este tipo de instalaciones comerciales por uno de los motivos citados alguna vez. Este lunes no fue una excepción. El aparcamiento de la Nueva Condomina ya lo presagiaba, el centro comercial estaba a rebosar. María Suárez descansaba junto a su familia en 'Al fresco Beach Club', un pequeño espacio con hamacas que inmortaliza una playa paradisíaca en un vinilo gigante y que se ha afincado en la planta baja del edificio durante el mes de julio y agosto para realizar actividades y concursos veraniegos.

Después de unos días de vacaciones en la playa, que ellos vienen de Gran Canaria, buscaron refugio en el establecimiento. «Cuando hemos llegado al centro el calor ha sido horrible, intentamos escondernos de la temperatura por lo menos a estas horas del mediodía». La encargada del espacio, Sofía Rubio, ya dejó claro, ella afronta el calor «con el abanico en la mano todo el día».