La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teresa Fuentes, de CC OO, y Francisca Sánchez, de UGT.

Teresa Fuentes y Francisca Sánchez ya forman parte del Consejo Social de la UMU

Las nuevas secretarias generales de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT toman posesión del cargo

LA VERDAD

Murcia

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:04

La Universidad de Murcia (UMU) celebró este martes el acto de toma de posesión de Francisca Sánchez Salmerón y Teresa Fuentes Rivera como nuevas vocales del Consejo Social de la institución. El acto tuvo lugar en la Galería de Rectores del edificio de la Convalecencia, presidido por el rector, José Luján; y por el presidente del Consejo Social de la institución, Bartolomé Viúdez.

En representación del Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Francisca Sánchez Salmerón sustituye a María Eugenia Pérez Parra. Por su parte, Teresa Fuentes Rivera ha sido nombrada vocal en representación del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), en sustitución de Santiago Navarro Meseguer.

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la universidad pública, con funciones esenciales en la supervisión y conexión entre la institución académica y su entorno social y económico. Lo integran, además de los sindicatos, representantes de los partidos políticos, las organizaciones empresariales, de los ayuntamientos, de la Asamblea y del Consejo de Gobierno de la Comunidad.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  4. 4 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  5. 5

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  6. 6 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro
  7. 7

    Ciencia a pedales: de Cambridge al Centro Regional de Hemodonación en bicicleta para investigar sobre plaquetas
  8. 8

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  9. 9 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  10. 10 Identifican a varias personas cuando hacían una barbacoa junto al río Chícamo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Teresa Fuentes y Francisca Sánchez ya forman parte del Consejo Social de la UMU

Teresa Fuentes y Francisca Sánchez ya forman parte del Consejo Social de la UMU