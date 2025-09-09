Teresa Fuentes y Francisca Sánchez ya forman parte del Consejo Social de la UMU Las nuevas secretarias generales de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT toman posesión del cargo

La Universidad de Murcia (UMU) celebró este martes el acto de toma de posesión de Francisca Sánchez Salmerón y Teresa Fuentes Rivera como nuevas vocales del Consejo Social de la institución. El acto tuvo lugar en la Galería de Rectores del edificio de la Convalecencia, presidido por el rector, José Luján; y por el presidente del Consejo Social de la institución, Bartolomé Viúdez.

En representación del Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Francisca Sánchez Salmerón sustituye a María Eugenia Pérez Parra. Por su parte, Teresa Fuentes Rivera ha sido nombrada vocal en representación del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), en sustitución de Santiago Navarro Meseguer.

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la universidad pública, con funciones esenciales en la supervisión y conexión entre la institución académica y su entorno social y económico. Lo integran, además de los sindicatos, representantes de los partidos políticos, las organizaciones empresariales, de los ayuntamientos, de la Asamblea y del Consejo de Gobierno de la Comunidad.