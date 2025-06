Tercer detenido por violar con sumisión química a un hombre en un piso de Murcia

Raúl Hernández Jueves, 19 de junio 2025, 01:31 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un tercer sospechoso por su presunta implicación en la agresión sexual sufrida por un hombre en un ... piso del barrio del Infante, en Murcia, el 16 de octubre de 2024. El arrestado, identificado como F. D. A., fue reconocido esta semana por la víctima durante un reconocimiento fotográfico. «Me pusieron como once o doce fotos. Era la número siete. Su cara se me quedó grabada. La tengo muy presente, muy clavada. No se me va a olvidar nunca lo que pasó», relató la víctima a LA VERDAD. Al ver la imagen, sufrió una crisis de ansiedad. «Esa cara riéndose de mí... eso no se borra», afirmó.

La detención se produjo el martes, y ayer se efectuó el registro de su vivienda, ubicada en la pedanía murciana de Churra. El sospechoso podría pasar a disposición judicial en las próximas horas. Según la investigación, el acceso a los datos de geolocalización de su teléfono móvil lo posiciona en el lugar de los hechos y estuvo en contacto ese día con el principal acusado, J. E. V. «La víctima ha reconocido fotográficamente a F. D. A. como uno de sus agresores y las interceptaciones telefónicas acordadas durante la instrucción han permitido establecer una conexión entre persona y los hechos acaecidos», expone el auto judicial de entrada y registro. La víctima, que tuvo que ser operada de urgencia tras sufrir una perforación rectal y sigue en tratamiento psicológico, explicó que contactó con J. E. V., alias 'Carlos', a través de la 'app' de citas para gais Grindr. Según la investigación, los datos de geolocalización sitúan el móvil del sospechoso en el piso del barrio del Infante donde se cometió la agresión Tras llegar al piso propiedad de A. M. M. en el barrio del Infante «Carlos me ofreció un zumo. Me lo tomé. Me quedé como dopado. Después me inyectó algo en los dos brazos y ya no recuerdo nada». La víctima solo conserva algunas imágenes. «Yo estaba en el salón sangrando por el ano, me ducharon y se estaban riendo». De los dos hombres desnudos que había solo pudo identificar con claridad a uno de ellos. Hasta ahora. Cuando lo llevaron de nuevo al salón, se sentó en un mueble y vio que en la pantalla de una televisión muy grande había una webcam enfocando hacia el sitio donde se había despertado. «En la pantalla aparecían unas treinta personas, como si se estuviera retransmitiendo en vivo y unos se tocaban y otros se masturbaban». Medicamentos hospitalarios Durante el registro en casa de A. M. M., los agentes hallaron juguetes sexuales, una webcam conectada a la televisión y numerosos medicamentos hospitalarios (fentanilo, lidocaína, petidina, lormetazepam, morfina...), los mismos que aparecieron en el análisis toxicológico de la víctima. J. E. V., de unos 49 años, declaró que el encuentro fue consentido y que hubo «tocamientos y una felación» con consumo de sustancias de «mutuo acuerdo», negando la agresión. El segundo investigado, A. M. M., médico y propietario de la vivienda donde se produjo supuestamente la agresión sexual, aseguró que estaba en Madrid ese día. La geolocalización de su teléfono móvil así lo confirma, aunque la Policía señala que hubo comunicaciones frecuentes entre ambos investigados. El juez dejó en libertad provisional a los dos primeros implicados con medidas cautelares. El tercer detenido deberá comparecer ante el magistrado en las próximas horas.

