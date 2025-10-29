El 'teleictus' para agilizar el tratamiento a los pacientes con infarto cerebral sigue sin llegar a toda la Región de Murcia

Cuando una persona sufre un infarto cerebral en cualquier punto de la Región de Murcia y llama al 112, se activa el denominado 'código ictus', ... un protocolo que permite su rápida derivación a alguna de las dos Unidades de Ictus con que cuenta el Servicio Murciano de Salud, que están ubicadas en La Arrixaca y el Santa Lucía. Sin embargo, a veces el paciente termina en otro hospital por diferentes motivos. En muchos casos, porque acude directamente al centro hospitalario de su área sin pasar por el 112. En otros, porque los síntomas no han sido inicialmente bien identificados, o porque la distancia con Murcia o Cartagena hace aconsejable una primera atención que sea más rápida.

Para afrontar estas situaciones, y evitar que estos pacientes se queden sin acceso a los tratamientos del ictus por un retraso en la respuesta, se puso en marcha en 2020 el 'teleictus', un programa de atención telemática que está dando muy buenos resultados, destaca Ana Morales, jefa del servicio de Neurología de La Arrixaca y coordinadora del Programa regional de Atención al Ictus. El 'teleictus' está a día de hoy implantado en Yecla, Lorca, el Reina Sofía y Cieza. En las puertas de Urgencias de estos hospitales, los médicos pueden conectarse con los neurólogos de guardia de la Unidad de Ictus de La Arrixaca. De esta forma, los profesionales pueden valorar conjuntamente las pruebas diagnósticas e iniciar un tratamiento agudo con antitrombóticos sin necesidad de derivación.

El Virgen del Castillo de Yecla y el Rafael Méndez de Lorca fueron los primeros hospitales en estrenar el 'teleictus', dada su lejanía con Murcia. En 2022, la Consejería anunció que se extendería a toda la Región, pero la implantación está siendo compleja y lenta. En el último año solo el Reina Sofía se ha incorporado, aunque en un principio se anunció que también lo haría el Morales Meseguer. Aunque los pacientes de ambos hospitales metropolitanos están mucho más cerca de La Arrixaca que los de Lorca o Yecla, lo cierto es que en muchas ocasiones terminan acudiendo a sus centros de referencia, y el tráfico no ayuda a los traslados rápidos.

La mejora en la atención al ictus es clara en la Región desde la implantación del Código Ictus en 2010 y la puesta en marcha, posteriormente, del teleictus. Si hace catorce años se trataba al 5,4% de los afectados por ictus isquémico, en 2023 (último año con datos disponibles) se llegaba ya al 14,2%. Sin embargo, sigue habiendo desequilibrios en el acceso a estos tratamientos. Según un informe del Servicio Murciano de Salud publicado el año pasado con datos del bienio 2022-2023, las personas que viven en las áreas de salud de La Arrixaca y el Santa Lucía tienen un 25% más de probabilidades de ser tratados con trombólisis (medicación intravenosa) o trombectomía mecánica (cateterismo) que los ciudadanos que residen en el resto de áreas de la Región.

Según los datos facilitados este miércoles por la Consejería de Salud, con motivo del Día Mundial del Ictus, en 2024 se atendió en La Arrixaca a unos 800 pacientes por patologías cerebrovasculares, y a aproximadamente 500 en la del Hospital Santa Lucía.

La Arrixaca es actualmente el único centro del Servicio Murciano de Salud que realiza tratamiento intervencionista de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, con un total de 182 pacientes tratados en 2025 hasta la fecha. Desde la puesta en marcha del 'Código Ictus' en 2013, el número de trombectomías realizadas en este hospital se ha triplicado, al pasar de 95 a cerca de 300 procedimientos anuales, un dato que refleja la creciente eficacia y consolidación del programa en la Región de Murcia.

Además, «el equipo de neurorradiólogos intervencionistas de la Arrixaca ha sido seleccionado como referente docente por su amplia experiencia clínica, su elevada producción científica en forma de publicaciones y tesis doctorales, así como por su participación en ensayos clínicos y estudios nacionales e internacionales», destacó la Consejería este miércoles.

El número de pacientes que son candidatos a ser tratados mediante trombectomía sigue creciendo, subraya Ana Morales, jefa de Neurología de La Arrixaca y coordinadora del Programa regional de Atención al Ictus. «Continuamente se publican nuevos estudios clínicos que amplían las indicaciones». Pero junto a la mejora en los tratamientos es clave que terminen de desplegarse en toda la Región de Murcia programas como el 'teleictus', tal y como se anunció en 2022.