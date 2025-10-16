Suspendido el sábado y el domingo el servicio de tren entre Murcia y Cartagena en ambos sentidos Renfe habilitará autobuses para conectar ambas ciudades; la línea entre Valencia y Cartagena no circulará en ninguno de los dos sentidos durante el fin de semana

Los trabajos de renovación de la vía del tren en el tramo comprendido entre Crevillente y Alicante que Adif ejecutará el sábado y el domingo (18 y 19 de octubre) tendrá efectos en las comunicaciones ferroviarias de la Región de Murcia. Esta actuación provocará que el servicio de proximidad entre Murcia y Cartagena quede suspendido en ambos sentidos, por lo que Renfe habilitará autobuses para realizar este recorrido. Además, la línea de larga distancia entre Valencia y Cartagena -servicio denominado Intercity- no circulará en ninguno de los dos sentidos durante este próximo fin de semana.

De igual manera, Renfe también dispondrá autobuses para conectar Crevillente y Alicante. Este servicio se prestará con las paradas intermedias correspondientes al servicio habitual de tren. Por otro lado, los 4 servicios por sentido diarios programados los fines de semana entre Callosa de Segura y Alicante se realizarán en autobús, con las paradas intermedias correspondientes.

La compañía ha programado 170 servicios de autobús para el fin de semana, con una oferta de 8.500 plazas, 4.250 cada día. Cada servicio de tren se prestará con una media de 3 autobuses de 50 plazas cada uno. Para los horarios más demandados, la compañía ha previsto la circulación de hasta 6 autobuses por servicio.

