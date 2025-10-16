La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unos jóvenes suben al tren en la estación de Cartagena en una imagen de archivo. Pablo Sánchez / AGM

Suspendido el sábado y el domingo el servicio de tren entre Murcia y Cartagena en ambos sentidos

Renfe habilitará autobuses para conectar ambas ciudades; la línea entre Valencia y Cartagena no circulará en ninguno de los dos sentidos durante el fin de semana

LA VERDAD

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:22

Comenta

Los trabajos de renovación de la vía del tren en el tramo comprendido entre Crevillente y Alicante que Adif ejecutará el sábado y el domingo (18 y 19 de octubre) tendrá efectos en las comunicaciones ferroviarias de la Región de Murcia. Esta actuación provocará que el servicio de proximidad entre Murcia y Cartagena quede suspendido en ambos sentidos, por lo que Renfe habilitará autobuses para realizar este recorrido. Además, la línea de larga distancia entre Valencia y Cartagena -servicio denominado Intercity- no circulará en ninguno de los dos sentidos durante este próximo fin de semana.

De igual manera, Renfe también dispondrá autobuses para conectar Crevillente y Alicante. Este servicio se prestará con las paradas intermedias correspondientes al servicio habitual de tren. Por otro lado, los 4 servicios por sentido diarios programados los fines de semana entre Callosa de Segura y Alicante se realizarán en autobús, con las paradas intermedias correspondientes.

La compañía ha programado 170 servicios de autobús para el fin de semana, con una oferta de 8.500 plazas, 4.250 cada día. Cada servicio de tren se prestará con una media de 3 autobuses de 50 plazas cada uno. Para los horarios más demandados, la compañía ha previsto la circulación de hasta 6 autobuses por servicio.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  4. 4

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  5. 5 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  6. 6 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  7. 7

    Indignación por el estado de las carreteras en Murcia tras la muerte de un ciclista: «No es el primero que se deja las ruedas en ese socavón»
  8. 8 El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores extranjeros a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle
  9. 9

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  10. 10

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Suspendido el sábado y el domingo el servicio de tren entre Murcia y Cartagena en ambos sentidos

Suspendido el sábado y el domingo el servicio de tren entre Murcia y Cartagena en ambos sentidos