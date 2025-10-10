Sureste da el salto internacional con su primera sede en Portugal

Grupo Sureste, compañía especializada en seguridad afincada en Molina, inicia su expansión internacional con la apertura de una sucursal en Lisboa (Portugal), que supone ... su primera sede en el extranjero.

Según informaron a LA VERDAD fuentes del grupo empresarial murciano, la entrada en el país luso responde a una estrategia planificada de expansión internacional responsable, ya que un mercado de la seguridad como el portugués «se encuentra en plena transformación tecnológica y regulatoria, con una creciente demanda de servicios especializados, integrales y de alta calidad operativa».

«Entramos en Portugal vía sucursal para reforzar nuestra plataforma ibérica de servicio. Este paso consolida una visión que combina solidez, innovación y vocación de servicio. Portugal es un mercado maduro, con exigencias regulatorias muy claras, y nuestra llegada se basa en una estructura robusta, certificada y con la experiencia necesaria para competir entre los grandes desde el primer día», explica Raúl Colucho Fernández, presidente ejecutivo de Grupo Sureste.

La cifra 5.000 empleados tiene la compañía Grupo Sureste, siendo una de las 171 empresas de España con esa cifra de trabajadores.

La compañía de la Región desembarca en el mercado luso con una estructura plenamente habilitada bajo la supervisión de la Polícia de Segurança Pública (PSP), a través del sistema Sigesp, y se integra en el Convenio Colectivo Sitese-AES, que regula la actividad y garantiza la conformidad laboral. Este modelo, resumido en su principio de 'Cumplimiento y proximidad', permite a la compañía competir en grandes contratos públicos y privados con estándares equivalentes a los de los principales operadores europeos.

«Nuestra expansión a Portugal refuerza el compromiso de Grupo Sureste con la excelencia operativa y la expansión responsable. Aterrizamos con la fuerza y las capacidades de un gran grupo, preparados para aportar valor a clientes públicos y privados, y con la ilusión de convertirnos en un actor de referencia en el mercado portugués. Murcia puede sentirse orgullosa de contar con una nueva multinacional entre sus empresas líderes», resume Raúl Colucho.

Con una facturación de 127,1 millones de euros en 2024 (+14,49 % interanual) y una previsión que supera los 160 millones en 2025, Grupo Sureste tiene más de 5.000 trabajadores. Su modelo se basa en la operatividad 24horas/7días, con monitorización inteligente, gestión de infraestructuras críticas y formación continua de sus equipos.