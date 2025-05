El Supremo se opone a la subida escalonada de los caudales ecológicos en el tramo del Tajo que afecta al Trasvase

Alberto Sánchez y E. P. Miércoles, 14 de mayo 2025, 11:56 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

El Tribunal Supremo ha vuelto a corregir la planificación hidrológica del Tajo años después de que sentenciara contra el anterior documento que regulaba esta cuenca a cuenta de los caudales ecológicos. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta han declarado nula la parte del plan de cuenca que fijó una subida progresiva de los caudales mínimos que debían circular por el tramo del Tajo que afecta a los volúmenes enviados por el Trasvase al Segura, es decir, todo el recorrido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres.

En una sentencia emitida este martes, el Supremo da la razón parcialmente a la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche y del Grupo de Acción para el Medio Ambiente, que recurrieron el actual plan hidrológico del Tajo. Los magistrados consideran que el escalonamiento de los caudales ecológicos no puede llevarse a cabo en masas de agua consideradas como hábitats protegidos por la Red Natura 2000, ya que vulneraría la Directiva Marco del Agua. En esta caso, el fallo afecta a las 13 masas de agua establecidas entre las presas de Bolarque y Valdepeñas.

El Ministerio para la Transición Ecológica está en estos momentos en plena adaptación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura para adaptarlas a los caudales escalonados recogidos en el plan de la cuenca cedente. Para este año, ese cantidad de agua mínima está fijada en 7 m3/ segundo, mientras que en 2026 sería de 8 m3/ y en 2027 de 8,6 m3/s. Esta subida progresiva estaba justificada en que se necesitaría un tiempo determinado para que en la cuenca del Segura se pudieran implementar recursos alternativos (desalación) que cubrieran los recortes de agua por el acueducto.

Ahora, tras la sentencia que declara la nulidad de las previsiones contenidas en el plan del Tajo respecto a los caudales ecológicos y la posibilidad de prorrogar «el cumplimiento de los objetivos medioambientales» en el tramo del río protegido, el Ministerio podría optar por corregir esa planificación y, en un solo paso, establecer de golpe el caudal previsto para dentro de dos años. Este escenario sería el más nefasto para el Trasvase, al adelantar el recorte en más de cien hectómetros de agua previsto para 2027. Otra posibilidad es que Transición Ecológica establezca otros caudales ecológicos al rehacer la parte de la planificación del Tajo que ha sido anulada por el Supremo.

Y es que los magistrados no establecen qué caudal mínimo debería haber en el Tajo, solo que la opción de establecer una subida escalonada "no se ajusta a las previsiones de la DMA (Directiva Marco de Agua) ni de la legislación interna que la traspone". Esto es debido a que, con esta metodología, lo que estaría haciendo el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Tajo "es prorrogar el objetivo medioambiental de alcanzar o mantener el buen estado de las aguas vinculadas a esas zonas protegidas de hábitats y especies", algo que no deja pasar el Tribunal.

"Como ciertamente esta situación no parece acomodarse a las exigencias de la DMA y de la legislación interna que la traspone, de las que deriva la necesidad de que los planes hidrológicos, [...] procede estimar la pretensión de la parte recurrente y declarar la nulidad de todas las previsiones contenidas en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las que, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 10 de las disposiciones normativas, se prevea la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas de agua vinculadas a zonas protegidas", concluye el Tribunal.

Page ve coherente la nueva sentencia sobre el Tajo: «Es un broche extraordinario»

Tras hacerse pública la sentencia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, consideró que el Supremo «está siendo coherente» con este sexto pronunciamiento en la misma línea, al tiempo que celebra una victoria que «ha costado muchísimo tiempo, esfuerzo y golpes políticos».

A su juicio, lo que dice el Supremo es «que se tienen que cumplir» esos caudales ecológicos, y ahora ya «no valen subterfugios ni ambigüedades». «Se necesitan caudales ecológicos y, además, con urgencia». «Me parece que es una nueva sentencia que viene a poner un broche extraordinario y blinda una posición irreversible. Y es que, se pongan como se pongan, el trasvase es historia tal y como se considera», añadió. Con esta nueva decisión, lo que toca ahora «sin vuelta de hoja» es que hay que abrir paso al agua desalada para su uso en el Levante.

Con esta premisa, y después de que los diputados nacionales del Partido Popular de Castilla-La Mancha apoyaran la propuesta de volver a las normas de 2014 en cuanto a los trasvases, les invitó a «conocer mejor a su tierra».

Y es que, en su opinión, «es francamente doloroso que el PP de Murcia cierre filas para la Región de Murcia y el PP de Castilla-La Mancha cierre filas también para Murcia».