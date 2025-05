El PP carga contra Lucas por no apoyar su propuesta sobre el Tajo-Segura en el Congreso

El rechazo por parte del Congreso de la iniciativa legislativa de la Región de Murcia para mantener la regulación actual del Trasvase Tajo-Segura ... siguió teniendo reacciones durante este miércoles. Apenas unas horas de que el parlamento rechazara, por solo un voto, la proposición aprobada por la Asamblea en 2023 y que defendió el presidente Fernando López Miras, PP y PSOE cruzaron reproches y acusaciones.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular de la Región de Murcia, Joaquín Segado, señaló al secretario general del PSRM, y diputado en el Congreso, Francisco Lucas: «Traiciona los intereses de la Región y compromete su desarrollo solo por salvar su sillón».

Para Segado, el nuevo líder de los socialistas «se ha quitado la careta delante de toda España», porque mantiene que votó «no a la Región de Murcia, no a defender nuestros derechos y así condenó al millón seiscientos mil ciudadanos de esta tierra».

Muy comentada fue la ausencia del líder popular Alberto Núñez Feijóo, en esta votación, ya que no sólo no se encontraba en el hemiciclo, sino que ni siquiera votó de forma telemática, como podría haber hecho. Su voto habría empatado el resultado, aunque esto no hubiera impedido que la iniciativa decayera de todas formas.

Aunque sin Feijóo, los populares se sienten respaldado por la cúpula del partido, como quedó evidenciado por la presencia de Cuca Gamarra o Miguel Tellado. Apunta Segado que, si los tres diputados socialistas murcianos hubieran votado a favor habrían «frenado el hachazo» que el Gobierno de España pretende dar al Tajo-Segura. «Cada vez que Pedro Sánchez toma una decisión en contra, que castiga y maltrata a la Región de Murcia, los socialistas, en esta tierra, callan, obedecen y aplauden«.

A su juicio, Lucas «se ha posicionado en contra de la infraestructura que más riqueza y empleo ha generado para la Región de Murcia, en contra del futuro para nuestra Región y a favor de la incertidumbre para regantes y agricultores, para nuestras familias y empresas», apostilló.

Sin embargo, incidió, «hubo otro partido, el Partido Popular, que votó en bloque en defensa del consenso, en defensa del acuerdo, en defensa de una iniciativa que fue presentada por nuestro presidente Fernando López Miras y que consiguió una unidad de discurso en materia de agua de todo el Partido Popular de España».

«No ha cambiado nada»

Desde las filas socialistas, su portavoz regional, Isabel Gadea, hizo hincapié en que Núñez Feijóo dejó solo a López Miras «porque la intención del PP es seguir mintiendo como lleva haciendo 30 años» Para Gadea, «lo que se votaba ayer no era el cierre el Trasvase»: «De ayer a hoy no ha cambiado absolutamente nada».

Frente a eso, Gadea se puso de lado de su secretario general, Francisco Lucas, que «defendió en el Congreso lo mismo que dice en la Región de Murcia: que el PSOE no va a cerrar el trasvase y que apuesta por una alternativa real para garantizar agua para siempre en esta comunidad autónoma».

Para la portavoz del PSOE, este martes en el Congreso de los Diputados, «quedó claro que la iniciativa del Partido Popular sobre el trasvase Tajo-Segura era solo un paripé para seguir confrontando».

Además, como Lucas, reiteró que el PSOE cuenta con una hoja de ruta clara para garantizar «agua para siempre en la Región de Murcia». «Hemos puesto en marcha un modelo hídrico diversificado que combina el trasvase con desalación, depuración y modernización de regadíos», a lo que sumó «una inversión histórica» de más de 700 millones de euros para ampliar y conectar las desaladoras, y abaratar sus costes gracias al uso de energías renovables.

«Sánchez y Feijóo escupieron a la cara de los regantes»

La proposición, durante su debate, recibió críticas de todos los grupos que intervinieron. En especial, la postura de Vox con el objetivo de la iniciativa hizo que la calificara de «burla» y «estafa» por parte de su diputada nacional, Lourdes Méndez, a pesar de que en el momento de la votación dieron el sí a su toma en consideración.

El líder regional de este partido y portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo, criticó la ausencia de los líderes de PSOE y PP en el Congreso: «El señor Sánchez y el señor Feijóo ayer escupieron en la cara de todos y cada uno de los regantes del Levante español, de los agricultores, de los ganaderos, del sector agroalimentario y también, cómo no, de todos y cada uno que viven de nuestro campo y de nuestro trasvase».

Además, anunció la presentación de una iniciativa en la Asamblea Regional de Murcia para mostrar la condena de Vox «a las traiciones del PP y del PSOE en materia de agua». «De nada vale decir una cosa en la Región de Murcia y hacer exactamente la contraria. El señor López Miras tiene dos opciones: exigir a Feijóo unas disculpas públicas a todos los regantes de la Región de Murcia o echarse a un lado y dejar que Vox, que piensa y dice lo mismo en toda España, defienda los intereses de la Región de Murcia», concluyó Antelo.