La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El 'Isaac Peral' emerge en aguas cercanas a la isla de Escombreras, en una imagen de archivo. Antonio Gil / AGM

El submarino S-81 patrullará 45 días por el Mediterráneo en su primera misión OTAN

El nuevo 'Isaac Peral' compaginará hasta finales de noviembre la 'operación Sea Guardian' de la Alianza con el crucero de resistencia

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Martes, 7 de octubre 2025, 01:07

Comenta

La dotación del submarino 'Isaac Peral' prepara en Cartagena el que será su primer gran despliegue y misión de estreno al servicio de la Alianza ... Atlántica, que tendrá lugar en unos días. El calendario de alistamiento previsto por la Armada es que el S-81, prototipo de los cuatro buques sumergibles que construye por Navantia Cartagena dentro del Programa S-80, patrulle las aguas del Mediterráneo desde mediados del mes de octubre hasta finales de noviembre, según indicaron fuentes oficiales a LA VERDAD.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  2. 2 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  3. 3 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  4. 4 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  5. 5

    Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  8. 8

    Los grados de FP que tiene pleno empleo y pero que se quedan con plazas vacantes en la Región de Murcia
  9. 9 Herido grave en Lorquí tras caerle encima una viga en el polígono El Saladar
  10. 10

    La recuperación de la Marina del Carmolí arranca este mes tras cuatro años de trámites

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El submarino S-81 patrullará 45 días por el Mediterráneo en su primera misión OTAN

El submarino S-81 patrullará 45 días por el Mediterráneo en su primera misión OTAN