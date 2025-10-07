El submarino S-81 patrullará 45 días por el Mediterráneo en su primera misión OTAN

La dotación del submarino 'Isaac Peral' prepara en Cartagena el que será su primer gran despliegue y misión de estreno al servicio de la Alianza ... Atlántica, que tendrá lugar en unos días. El calendario de alistamiento previsto por la Armada es que el S-81, prototipo de los cuatro buques sumergibles que construye por Navantia Cartagena dentro del Programa S-80, patrulle las aguas del Mediterráneo desde mediados del mes de octubre hasta finales de noviembre, según indicaron fuentes oficiales a LA VERDAD.

En concreto, el 'Isaac Peral' será parte de la contribución española a la 'operación Sea Guardian' de la OTAN de vigilancia en el entorno marítimo y la prevención del terrorismo, que normalmente está integrada por un submarino y un buque de superficie, en dos campañas anuales: una en primavera y otra en otoño.

La 'Sea Guardian', activada en 2016, tiene para la OTAN un importante papel de captación de información sobre las actividades marítimas que realizan flotas civiles en el Mediterráneo para prevenir problemas de seguridad. En los últimos años, esta labor se centra en tareas de inteligencia relacionadas con el narcotráfico, la inmigración ilegal, el terrorismo y, sobre todo, con las actividades de la marina de guerra rusa en una zona de operaciones controlada por países integrantes de la Alianza. El despliegue del 'Isaac Peral' tendrá lugar en un momento de repliegue de la flota militar rusa en esta región, donde, sin embargo, siguen operando mercantes de su llamada 'flota fantasma' en tránsito principalmente hacia aguas sirias y los puertos en el Pacífico, como el de Vladivostok.

Los sumergibles aliados prestan especial atención a las operaciones de barcos militares rusos y de su 'flota fantasma'

La Armada confirmó, además, que el 'Isaac Peral' compaginará la 'operación Sea Guardian' con el crucero de resistencia en la misma navegación. Se trata de una navegación de larga duración para probar los equipos de la nave en distintos entornos marítimos. En ella se suelen visitar puertos de países de interés militar para la Armada y económicos para el Gobierno de España.