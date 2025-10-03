La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Robles, con la madrina del acto y la dotación ante el S-82, decorado con la bandera nacional. JM Rodríguez / AGM

Navantia bota en Cartagena el submarino S-82 con el objetivo de entregarlo a la Armada en un año

El 'Narciso Monturiol', amadrinado por la esposa del jefe del Estado Mayor de la Defensa, iniciará a mediados de mes una exigente fase de pruebas de puerto y mar

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:22

Dieciocho años después del inicio de su construcción, el astillero de Cartagena acogió este viernes la ceremonia de puesta a flote del S-82 'Narciso ... Monturiol', segundo de los cuatro submarinos que diseña y fabrica Navantia para la Armada dentro del Programa S-80. La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió este hito histórico para la industria militar española y el Arma Submarina en la que actuó de madrina Isabel López Fernández, esposa del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

