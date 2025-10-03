Navantia bota en Cartagena el submarino S-82 con el objetivo de entregarlo a la Armada en un año

Dieciocho años después del inicio de su construcción, el astillero de Cartagena acogió este viernes la ceremonia de puesta a flote del S-82 'Narciso ... Monturiol', segundo de los cuatro submarinos que diseña y fabrica Navantia para la Armada dentro del Programa S-80. La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió este hito histórico para la industria militar española y el Arma Submarina en la que actuó de madrina Isabel López Fernández, esposa del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

«Han sido unos años de espera», reconoció la ministra en su discurso no solo en referencia al nuevo buque, sino a todo el programa. Pero admitió tener «ilusión y confianza en los retos que vais a abordar», dijo a los miembros de la dotación de quilla del barco, cuyo comandante es el capitán de corbeta Damián Niebla Bars. El S-82 también se vio afectado en sus primeros meses por las complicaciones tecnológicas de un programa que ha extendido su duración y duplicado su presupuesto. No obstante, Robles mostró su «orgullo» por los resultados conseguidos por Navantia y por el trabajo de la Armada. El «hermano mayor», el S-81 'Isaac Peral' ya está en servicio y en unos días asumirá sus primeras misiones operativas.

«Esfuerzo colectivo»

Como Robles, la madrina del acto reconoció la estrecha vinculación de Cartagena con los submarinos militares. Isabel López recordó que el S-82 será el cuarto que lleve el nombre del ingeniero catalán, padre de la navegación subacuática con el 'Ictíneo'. Y que la Clase S-80 simboliza «el esfuerzo colectivo, la innovación, la perseverancia y el compromiso de quienes creen que nuestros valores, nuestra cultura y nuestros principios, en resumen, nuestra patria, tiene que ser defendida por el bien y la libertad de sus ciudadanos y la continuidad de su inigualable historia, que a pesar de inevitables errores humanos tanto ha aportado y tanto bien ha hecho a la humanidad». Previamente, López fue la encargada de cortar una cinta que permitió estrellar una botella de vino tinto español contra el casco del buque, asomado parcialmente a la puerta de la nave de armamento del astillero.

El director de Negocios de Submarinos de Navantia y exdirector del astillero de Cartagena, Agustín Álvarez Blanco, recordó el «hito histórico» que supone el Programa S-80, el mayor reto industrial y tecnológico afrontado por la industria nacional en toda su historia. «La existencia de un submarino español tiene una importancia estratégica, comercial y de defensa significativa», abundó el director de Operaciones y Negocio de la compañía, Gonzalo Mateo-Guerrero, que también tomó la palabra en representación del presidente. Ricardo Domínguez, ausente por un problema personal. Y el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez, destacó: «No podemos permitirnos el lujo de desaprovechar este tren».

El S-82 será puesto a flote dentro de unos días, sin público y una vez despejado de gradas y tarimas el muelle del astillero, para iniciar las pruebas de puerto y de mar. Estas suman una serie de exigentes comprobaciones técnicas que incluyen su primera navegación en superficie, su inmersión inicial y la navegación en inmersión hasta alcanzar la cota máxima. Los ingenieros de Navantia calculan que esta nueva fase llevará un año de trabajos, reducida por la experiencia acumulada con el S-81. La Armada espera disponer del buque a finales de 2026 para iniciar, entonces, otra fase de calificación operativa antes de que pueda realizar sus primeras misiones a finales de 2027 o comienzos del 2028.