Solo la corrupción calienta el debate sobre «la realidad» de la Comunidad

La segunda jornada del Debate del estado de la Región fue también un debate sobre el estado de la realidad: cada uno de los ... portavoces parlamentarios trazó un escenario muy distinto de la situación de la Comunidad, sobre todo PSOE y Podemos-IU-AV, mientras Vox y PP centraron sus críticas en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y en el escenario nacional. La contrarréplica del presidente Fernando López Miras, ya por la tarde, y su choque con el PSOE, provocó los momentos más broncos del debate por los reproches mutuos de casos de corrupción con la portavoz socialista Carmina Fernández.

Fue precisamente Fernández la que, por la mañana, abrió las intervenciones. Centró su discurso en mostrar la «realidad social» en la que dice que se encuentra la Región tras 30 años de gobierno del PP: «Vemos una Región sin proyecto y cada vez más estancada. La Región no avanza, retrocede, y los indicadores oficiales, lejos del triunfalismo, dibujan una realidad muy dura», subrayó Fernández, que argumentó que uno de cada tres murcianos vive en riesgo de pobreza y que el 41% de los niños, 122.000, crecen en hogares pobres.

A eso añadió la portavoz que, en cuanto a indicadores de calidad de vida y bienestar, la Comunidad está a la cabeza en fracaso escolar y listas de espera sanitarias, y a la cola en «atención a dependencia, plazas en residencias, gasto social y gasto en educación...». Es esto lo que llevó a reprocharle al presidente Fernando López Miras que el hecho de que «hayamos llegado a ver el sufrimiento de tantas familias y niños como algo normal es el mayor fracaso moral de su gestión. Y ese va a ser su legado».

Para solucionar este tipo de problemas, recordó Fernández la oferta de su secretario general, Francisco Lucas, para llegar a acuerdos no solo para la aprobación del Presupuesto de 2025, sino también en cuestiones como la reforma del sistema de financiación autonómica y el agua: «Pero su elección por Vox ha hecho imposible que podamos abordar el debate en esos términos».

Por parte de Podemos-IU-AV, María Marín centró su respuesta a López Miras en lo que calificó como «la realidad real y palpable de la que ayer [por el miércoles] no dijo ni media palabra en esta tribuna». Se refirió la diputada morada a las protestas de los trabajadores auxiliares de Navantia y de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia a las puertas del parlamento autonómico.

En su caso, resaltó que «desde el mes de febrero, todo lo que hemos oído negociar al PP y a Vox para aprobar los próximos Presupuestos es el cierre de un centro de menores y la cancelación de un curso de árabe. Puro odio».

«Ustedes tienen los sillones, pero nosotros tenemos las razones», comenzó su intervención el líder de Vox, José Ángel Antelo. Exigió al PP una ley de espectáculos públicos, otra de protección de paisaje natural y una tercera de familia, así como derogar la ley LGTBI. En materia de agua, volvió a defender al Trasvase Tajo-Segura frente a las disputas entre PP y PSOE. Sobre el acuerdo presupuestario con los populares, recordó que si no se cumple «sin matices», exigirán el cese de los consejeros o consejeras que no lo hagan: «Si el señor López Miras no lo cesa, tendrá un problema. Y tener un problema con Vox es tener un gran problema», según Antelo, duro también en sus críticas a la gestión autonómica del PP.

«Ladrones y golfos»

El portavoz del PP, Joaquín Segado, empleó la práctica totalidad de su tiempo en una dura intervención en la que cargó contra «la degradación moral de este Ejecutivo para mantenerse en un poder que ejercen sin vergüenza». «Los españoles no van a olvidar a los ladrones y a los golfos», dijo Segado, en referencia a los dos últimos secretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, por las presuntas comisiones ilegales que habrían cobrado por la adjudicación de obras públicas, entre ellas también 550.000 euros en las obras de la alta velocidad en Murcia. «Frente al desgobierno, frente a la corrupción, frente a las cloacas de Pedro Sánchez, está el Gobierno de López Miras, que trae estabilidad, crecimiento y empleo en la Región de Murcia», remarcó Segado, que también criticó la «sumisión al sanchismo» al secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, el cual ninguno de los dos días asistió como público al desarrollo del debate de la Asamblea Regional.

En la contrarréplica, López Miras, que evitó confrontar con Vox, respondió a las críticas de los grupos de izquierdas y también se refirió a los casos de corrupción del PSOE: «Valentía es levantar la voz contra la corrupción».

Se vivieron entonces los momentos más tensos del debate, con interpelaciones entre el popular Miguel Ángel Miralles y el socialista Alfonso Martínez Baños, en la Mesa, o ya en la última intervención de Carmina Fernández y María Marín, que recordaron que el predecesor de López Miras, Pedro Antonio Sánchez, se encuentra condenado por las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, así como que Ramón Luis Valcárcel se enfrenta también al proceso judicial por la desaladora de Escombreras.

En su turno de conclusión, el presidente López Miras dijo que confía «en que España inicie una nueva etapa de crecimiento y que lo que abordemos en esta Cámara no sea para la confrontación. Al Gobierno de la Región mueve el interés general, el acuerdo y la sensatez. No pierdo la esperanza de que la izquierda haga lo mismo».

