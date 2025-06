José Ángel Antelo: «Ustedes tienen todos los sillones, pero nosotros tenemos todas las razones»

«Ustedes tienen todos los sillones, pero ayer y hoy nosotros tenemos todas las razones», arrancó su intervención el portavoz parlamentario y líder de Vox, ... José Ángel Antelo, en la segunda sesión del Debate del estado de la Región, dando la réplica al presidente López Miras. A eso añadió que «la democracia española es hoy un barco a la deriva que ha perdido su instrumento de navegación, la Constitución. El caos está servido».

En su intervención, Antelo puso deberes al PP en materia legislativa: pidió una ley de espectáculos públicos, una ley de protección del paisaje natural para regular la instalación de plantas de energías renovables y una ley de familias que las proteja, para lo que también reclamó «la derogación de las leyes ideológicas que lastran nuestro futuro, como la ley LGTBI». También, ya en el plano económico, demandó «un programa de apoyo empresarial dirigido a reducir los costes laborales».

Para Antelo, el acuerdo presupuestario con el PP que ha precedido este debate dice que «para Vox no tiene otro objetivo que mejorar la vida de los ciudadanos de nuestra Región». «Atrás quedaron las palabras del Partido Popular, una vez constituida la Cámara, repetía constantemente que no necesitaba apoyos de Vox para gobernar», recordó también.

Una de las grandes fijaciones de Vox que no tardó en sacar a relucir fue el de la seguridad ciudadana: «Es una palabra que el señor López Miras no empleó ayer en su discurso, ni una sola vez». Aseguró que todos los días se leen titulares sobre «robos, agresiones, machetazos, disparos, reyertas, viviendas ocupadas...». Por eso, exigió que se pongan en marcha «todas las actuaciones necesarias para que los policías puedan disponer de armas largas reglamentarias, de gas pimienta y pistolas táser, tal y como hemos exigido para los Presupuestos».

De ese pacto también habló para exigir que también se cumpla la inversión comprometida para mejorar las condiciones laborales de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. «Gracias a la generosidad de Vox, se aprobará la ley de Presupuestos con un tijeretazo a las subvenciones que perciben sindicatos y patronales, con eliminación de un gasto superfluo, que se redistribuirá en beneficio de los ciudadanos que lo necesitan, y también servirá para mejorar en materia de seguridad, salud y educación».

No tardó tampoco en cargar contra el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el «entramado mafioso» con el que se refirió a la trama de corrupción por la que investiga a los dos ex secretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, así como su asesor, Koldo García. En este punto echó en cara al PP «una larga lista de acuerdos con el infame PSOE de Pedro Sánchez», que exigió que rompieran, empezando por los que se materializan en Europa o para sacar presupuestos municipales en ayuntamientos como Totana o Fuente Álamo.

Otra de sus reivindicaciones a López Miras es que se inste al Gobierno de España a lograr que se declare el proyecto de la dársena de contenedores de El Gorguel «como proyecto de Interés Públicos de Primer Orden». «No podemos bajar los brazos ante esta arbitraria decisión», según Antelo, para lo que dijo a los populares que «también han sido colaboradores necesarios para acabar con este proyecto».

«Ya basta de gastar dinero en la inmigración ilegal y que nuestros hijos no tengan climatización en las aulas», aseguró ya en el ámbito educativo, donde también criticó el Programa de Cultura y Lengua Árabe que se imparte en algunos centros educativos de la Región a través del convenio del Ministerio de Educación con la Embajada de Marruecos: «La cultura marroquí saldrá de los centros educativos regionales gracias a Vox».

En cuanto a sanidad, sacó a relucir la situación económica del Servicio Murciano de Salud: «La sanidad está quebrada», según Antelo. Desde su formación, proponen que «la solución de la sanidad regional comienza por reformar el primer nivel asistencial. Es decir, la Atención Primaria».

En materia de agua, volvió a defender al Trasvase Tajo-Segura frente a las disputas entre PP y PSOE. También recordó que en octubre, la Asamblea tramitará la reforma de la ley del Mar Menor que también aparece reflejada en el acuerdo presupuestario con los populares, a quienes recordó que si no se cumple «sin matices», exigirán el cese de los consejeros o consejeras que no lo hagan: «Si el señor López Miras no lo cesa, tendrá un problema. Y tener un problema con Vox es tener un gran problema», según Antelo.