Solo el 9% de los autónomos de la Región de Murcia prevé facturar más este año pese a la evolución positiva del primer trimestre

Aunque la mayoría de trabajadores autónomos de la Comunidad reconoce que ha mantenido su negocio (45,5%) o que lo ha elevado (27,3%) en ... el arranque del año, dentro de un comportamiento calificado de «positivo», sin embargo la práctica totalidad se muestran pesimistas de cara al conjunto de 2025, ya que apenas nueve de cada cien prevén un incremento de la facturación. Unos datos que vienen a confirmar la gran incertidumbre existente. Así se constata en los resultados del primer Barómetro del Trabajo Autónomo de la Región de Murcia, correspondiente al primer trimestre de 2025, presentado esta mañana por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social y la organización profesional ATA.

Los indicadores de esta herramienta que forma parte del Observatorio del Autónomo, enmarcado en la Estrategia Integral del Trabajo Autónomo 2022-2025 -pionero en España- y que recoge la percepción directa de los trabajadores por cuenta propia, muestra la ambivalencia predominante en el análisis de los trabajadores de este colectivo que, según sus respuestas, revela que el 78,8% vieron incrementaron sus gastos en el último año. De ahí que más de tres cuartas partes de los consultados (75,8%) se ha visto obligado a subir los precios para compensar el encarecimiento de los costes. Al final, ese condicionante conduce a que un 27,3% considere que su negocio van a decrecer a lo largo de este ejercicio. Porque la inflación emergen como uno de los mayores problemas. Exactamente, el conjunto de la muestra en todos los territorio obtiene un cálculo valorativo del 3,56 puntos sobre 4.

De hecho, con un factor medible como el de la facturación en el periodo de enero a marzo, más allá de las expectativas, se confirma que hay una peor situación real de la percibida, ya que cuatro de cada diez (42,4%) considera que ha disminuido con respecto al comienzo de 2024. Por tanto, superan así al 30,5% de autónomos murciano que consideran se ha mantenido igual y hasta duplican al 21,1% de los que aseguran que su facturación ha aumentado.

Así se ha constatado en la presentación del trabajo este lunes en la Oficina del Autónomo en Murcia -calle Frutos Baeza, 3- por parte del secretario general de la federación ATA en España, José Luis Perea, junto a la consejera, Marisa López Aragón, quién ha señalado que «los datos reflejan esfuerzo, compromiso, pero también cansancio ante los costes, la burocracia o la morosidad». Por eso, «desde el Gobierno regional estamos redoblando esfuerzos en simplificación administrativa, formación y acompañamiento», añadió.

Con respecto a de las fórmulas de financiación para mejorar sus negocios, es significativo que en la Comunidad son más los que no consideran necesitar crédito, el 60,7% frente al 40,7% en el conjunto de España. Por otro parte, también es mayor la tasa de los que les han denegado el préstamo de dinero por parte de las entidades financieras, el 9,1%, frente al 3,7% nacional. Mientras que está más a la par el porcentaje de los que no acceden a crédito porque no se pueden endeudar más (21,1%) por un el 22,9% de la muestra total del país.

Sobre los autónomos que cuenta con empleados en la Región -14.168 trabajadores-, más de la mitad de los encuestados (54,6%) manifiesta que no contratará empleados para su negocio o empresa a lo largo de 2025. Asimismo, el 60,6% afirma que ha tenido dificultades para contratar personal en los últimos doce meses. De hecho, únicamente el 6,1% dice haber contratado sin problemas, frente al 15,2% que asegura haber tardado más de lo habitual y el 18,2% que responde que no ha podido contratar. De cara al futuro, aunque la mayoría no tiene previsión de ofertar empleo, hay un 27,3% que dice que no sabe si contratará o buscará empleo.

Por lo que respecta al impacto de los costes de alquileres e hipotecas, se aprecia que afectan menos en la Comunidad que en el resto de España según la respuestas aportadas, pues en la media de las respuestas, las valoraciones de los primeros quedan en 1,89 puntos, frente a 2,50.

En materia fiscal, lo impuestos, ya sean genéricos o las cotizaciones a la Seguridad Social afectan bastante al colectivo, Son los valores que más cerca de los 3 puntos se encuentran tanto en el conjunto, como en la Región. Exactamente se mueven entre los 2,89 puntos y los 3,12 puntos.

Otro de los problemas que tienen que afrontar quienes generan su propio empleo es la morosidad en los pagos que les tienen que realizar por sus productos y servicios. Un importante 42,4% admite sufrir morosidad, mayormente por parte de otras empresas, para el 24,2%. Pero también las administraciones públicas deben dinero a los autónomos en la Región, en concreto al 6,1%.

Por último, los autónomos murcianos tienen una visión muy negativa de la economía española. Esta es la opción del 30,3%, pero la que más respuestas acapara el los que tienen una percepción negativa, por lo que la ven en positivo suman el 21,2%. Además, prácticamente la totalidad (97%) considera que las cargas administrativas no han dejado de crecer en los últimos tres años.