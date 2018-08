«La sociedad china se interesa por conocer al extranjero; allí son muy abiertos» Antonio José Pagán, experto en estudios chinos / G.C / AGM El historiador Antonio José Pagán Sánchez ha sido becado por el país asiático para realizar su doctorado en Relaciones Internacionales MINERVA PIÑERO Martes, 7 agosto 2018, 07:47

Antonio José Pagán (Blanca, 1993) tiene la sensación de viajar al pasado cuando vuelve a España desde Tianjin, la ciudad china en la que realizará su doctorado en Relaciones Internacionales a partir de septiembre. Becado por el gobierno de este país asiático, después de realizar un año de inmersión lingüística en Tianjin, le es inevitable no imaginarse la céntrica plaza de Santo Domingo abarrotada de bicicletas amarillas y naranjas, vehículos que pudieran ser desbloqueados con una aplicación del móvil a la hora de utilizarlos. Este joven considera que China es «un gran desconocido para la mayoría de los españoles, que encontrarían grandes oportunidades laborales y académicas allí».

-¿Es la sociedad china acogedora o distante?

-Es hospitalaria y abierta. Allí, cuando ven que eres extranjero, empiezan a hacerte muchas preguntas sobre tu país de origen, por ejemplo. Son muy educados y amables; prestan bastante atención a la persona que tienen enfrente y se interesan por conocer el exterior. De hecho, la primera vez que vas a comer con un chino lo más seguro es que te invite a todo lo que pidas. Si en lugar de ir a un restaurante vas a su casa, te pondrá bastante comida en el plato.

-¿Sobre qué pilares diría que se sustenta?

-Creo que priman lo colectivo por encima de lo individual. Si eres extranjero siempre van a intentar que te sientas cómodo y de contentarte, en cierto modo. Además, la forma que tienen de comunicarse es distinta. Cuando quieren expresar un desacuerdo no abordan el tema directamente, sino que bordean el asunto. En España, en cambio, somos más directos. Hay que entender cómo es su comunicación tanto para entablar una conversación como para hacer negocios.

-¿Las largas jornadas laborales de las que se habla en Occidente son un mito o una realidad?

-Puede que tengan que trabajar más horas que en España, pero no existe la explotación que tanto se menciona en Occidente. Durante los meses que he estado en Tianjin no he visto ninguna fábrica abarrotada de trabajadores; la típica imagen que puede venirnos a la cabeza en Europa. En otros países asiáticos como Corea y Japón la jornada laboral sí que puede ser más larga, de unas 70 horas semanales, pero en China no.

-¿Y en China de cuántas horas es?

-De acuerdo a la ley, son cuarenta horas semanales, aunque se contemple la posibilidad de realizar horas extra. Tengo amigos de Corea del Sur que temen el momento de incorporarse al mercado de trabajo, pero a mis amigos chinos no les pasa.

-¿Qué gastos cubre la beca de su doctorado?

-Un año de estudio del idioma y cuatro de doctorado. En total, son cinco años en los que el alojamiento y los estudios son gratuitos. La beca está financiada por el gobierno chino y también incluye la cobertura médica. Entre otras cuestiones, en el doctorado me centraré en la Ruta de la Seda.

-¿Qué le pareció curioso del mundo académico en Tianjin?

-Que casi nadie falta a clase. De hecho, en las universidades pasan lista a diario y premian con méritos a quienes acuden: dan certificados de asistencia. Además, en los campus universitarios, que son prácticamente tan grandes como las ciudades, ponen una especie de soportes en los que en una tela desplegada se muestra a los estudiantes más sobresalientes, con sus correspondientes nombres.

-¿Qué fue a lo que más le costó acostumbrarse?

-A la comida, ya que a ellos les encanta el picante y lo acompañan todo con arroz. En su dieta no utilizan el pan, es sustituido por este cereal. Incluso fabrican una bebida alcohólica hecha a base de arroz, que tiene unos sesenta grados. Se la beben sola, sin mezclarla.

-¿Se plantea volver a Murcia?

-Depende de las oportunidades laborales que España ofrezca dentro de cuatro años, cuando termine el doctorado. Ahora, la mayoría de mis antiguos compañeros de clase no encuentran trabajo. En China, las condiciones son mejores.