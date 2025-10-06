Los sindicatos vuelven a la calle contra la patronal del transporte en la Región de Murcia por el bloqueo en la negociación del convenio

Más de 25.000 trabajadores del sector de transporte de mercancías por carretera, mayoritariamente conductores, aunque también afecta a los puestos de logística, como es ... el caso de los mozos de almacén, siguen sin vislumbrar el nuevo convenio laboral que actualice sus salarios y condiciones laborales. Patronal y sindicatos lejos de avanzar en las negociaciones para desbloquear la situación siguen manteniendo posiciones enfrentadas después de años de desacuerdo. Y es que desde 2019 se arrastra la falta consenso. Por ello, las organizaciones CC OO, UGT y USO han vuelto a la calle para protestar.

Una treintena de delegados sindicales se han concentrado precisamente esta mañana de lunes frente a la sede de la patronal regional Croem para protestar por lo que califican de «imposición unilateral» por parte de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte (Froet), «que se ha plantado con unas condiciones inaceptables para los trabajadores», según denuncian. Y es que reclaman que se contemple una actualización salarial que permita recuperar lo perdido en estos últimos seis años, no únicamente la oferta del 11% de subida para 2025, puesto que argumentan que el repunte del IPC entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de junio de 2025 asciende ya por encima del 21%. Tampoco hay consenso con las dietas por dormir en cabina, ni tampoco en el plus de actividad para logística, entre otros puntos.

«La cabina del camión no es un hotel», ha manifestado a LA VERDAD el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, FSC-CC OO, Julio López Pujalte, que deja claro su posición favorable a «elevar las movilizaciones» en el caso de que no se avance para pone fin al bloqueo en la negociación. Porque denuncian que la patronal «ni siquiera se presentó a la reunión convocada a mediados de septiembre por la Oficina de Mediación y Arbitraje laboral (OMAL)». Sobre los motivos de la ausencia, desde Froet han manifestado a este periódico que se debió a «un fallo en los canales habituales de convocatoria», afirman fuentes de la federación.

Sin embargo, desde la parte empresarial aseguran que el próxima día 20 de octubre habrá una nueva reunión a la que Froet «por supuesto, irá». Y remarcan que «como siempre, acudirá a las mediación tantas veces como sea necesario, manteniendo su actitud proactiva a la hora de proponer nuevas soluciones para permitir alcanzar un acuerdo entre las partes». Mientras, en sus propuesta de mejora salarial mantienen también una subida del 4% para los próximos tres años (2026-2028), aparte de los atrasos desde el 1 de enero de 2025.

Con respecto a la dieta de cama por dormir en cabina la oferta patronal sigue en 5 euros en transporte nacional y 8 euros en cabina. Mientras que los sindicatos reclaman un plus indemnizatorio equivalente a 16 euros por noche. Igualmente, los representantes de los trabajadores critican que no se ponga de forma clara el cálculo de la hora ordinaria para ver el valor de la hora extraordinaria, ni definir con claridad el registro de jornada, ni poner precio claro al trabajar en festivos o domingos, así como tampoco sacar la nocturnidad del plus de kilometraje como primer paso para eliminar poco a poco dicho plus.

Desde la federación de transportistas recuerdan que propusieron un 40% más en cuanto a kilometraje para 2025, y otro 15% para los tres próximos años. también un 20% más de la hora extraordinaria. Y en cuanto a las vacaciones y descansos ofertaron un día más de vacaciones, otro de libre disposición y uno más de descanso en salidas superiores a 15 días.