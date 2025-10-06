La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los delegados sindicales concentrados frente a Croem esta mañana por el convenio del transporte de mercancías por carretera. FSC-CCOO

Los sindicatos vuelven a la calle contra la patronal del transporte en la Región de Murcia por el bloqueo en la negociación del convenio

CC OO, UGT y USO se concentraron este lunes frente a la sede de Croem para exigir que la federación sectorial Froet aparque su posición «unilateral» en la negociación y acepte una subida salarial actualizada desde 2019

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:44

Más de 25.000 trabajadores del sector de transporte de mercancías por carretera, mayoritariamente conductores, aunque también afecta a los puestos de logística, como es ... el caso de los mozos de almacén, siguen sin vislumbrar el nuevo convenio laboral que actualice sus salarios y condiciones laborales. Patronal y sindicatos lejos de avanzar en las negociaciones para desbloquear la situación siguen manteniendo posiciones enfrentadas después de años de desacuerdo. Y es que desde 2019 se arrastra la falta consenso. Por ello, las organizaciones CC OO, UGT y USO han vuelto a la calle para protestar.

