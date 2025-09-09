Los sindicatos protestarán ante la sede de Croem para que apoye la reducción de jornada

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC OO) han convocado para este miércoles 10 de septiembre una concentración ante la sede de la Confederación de ... Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia (Croem), con el objetivo de que la patronal murciana apoye la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales planteada por el Gobierno de España, que se debate ese mismo miércoles en el Congreso de los Diputados.

La concentración, que tendrá lugar de forma simultánea en otras ciudades españolas, está convocada a las 10.30 horas en la sede de la patronal, ubicada en la calle Acisclo Díaz de Murcia, contando con la presencia de las secretarias generales en la Región de los sindicatos UGT y CC OO, Paqui Sánchez y Teresa Fuentes, respectivamente.

La reducción de la jornada laboral han sido planteada por el Gobierno de España, sin acuerdo con los empresarios, pero debe ser aprobada ahora por el Congreso de los Diputados. Por ahora, los grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo, PSOE y Sumar, no cuentan con todos los apoyos para garantizar que la iniciativa salga adelante, debido sobre todo al rechazo que, por ahora, muestra Junts, el partido de Carles Puigdemont, que han presentado una enmienda a la totalidad.

A la misma vez que tiene lugar la protesta en Murcia y en otras ciudades españolas, los sindicatos han convocado una concentración en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, aseguró que el Gobierno de la Región de Murcia apoya cualquier iniciativa que suponga mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero siempre que cuenten con el consenso de los agentes sociales, es decir, los empresarios y los sindicatos. En el caso de la medida impulsada por el Ejecutivo socialista, la patronal no está de acuerdo, recordó López Aragón.