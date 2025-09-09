La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de una anterior protesta sindical ante la sede de Croem. Andrés Molina / AGM

Los sindicatos protestarán ante la sede de Croem para que apoye la reducción de jornada

UGT y CC OO convocan una concentración el miércoles ante la patronal para exigirle que respalde las 37,5 horas semanales, que se debate en el Congreso de los Diputados

David Gómez

David Gómez

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:32

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC OO) han convocado para este miércoles 10 de septiembre una concentración ante la sede de la Confederación de ... Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia (Croem), con el objetivo de que la patronal murciana apoye la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales planteada por el Gobierno de España, que se debate ese mismo miércoles en el Congreso de los Diputados.

