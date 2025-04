Los sindicatos llaman a participar en el Primero de Mayo en la Región de Murcia para «proteger las conquistas sociales»

Zenón Guillén Miércoles, 30 de abril 2025, 15:48 Comenta Compartir

'Proteger lo conquistado y movilizarnos para ganar el futuro' es el eslogan elegido este año por los sindicatos con motivo de la celebración del Primero de Mayo. Las organizaciones CC OO, UGT y USO, junto a otros colectivos, volverán a sacar a la calle este jueves a miles de personas en la Región para reivindicar y poner en valor los logros sociales alcanzados en los últimos años con la movilización y con la mirada puesta en seguir avanzando en mejoras de salariales y de condiciones laborales. Las manifestaciones comenzarán a partir de las 11 de la mañana. En la ciudad de Murcia saldrá desde la Plaza Fuensanta para acabar en el Malecón; y en Cartagena, lo hará desde la Plaza España hasta la Plaza del Ayuntamiento. Y llaman a la participación de todos porque «hoy más que nunca es importante».

Así lo han puesto de manifiesto este miércoles, los secretarios generales regionales de estas organizaciones, Paqui Sánchez (UGT), Santiago Navarro (CC OO) y Julia Martínez (USO), junto al sacerdote y representante de la Cumbre Social de la Región de Murcia, Joaquín Sánchez, en una comparecencia ante los medios de comunicación. Juntos repasaron los compromisos basados en un «sindicalismo internacionalista, solidario y transformador» como una «herramienta esencial para construir sociedades más justas». Así, además de destacar la importancia de las subidas de salarios en los convenios, junto a la actualización del SMI, así como el avance para establecer la jornada de 37,5 horas semanales, insisten en «seguir impulsando el diálogo social para reforzar el empleo digno», entre otros retos esenciales como la seguridad en el trabajo, garantizar el derecho a la vivienda y avanzar en la igualdad de género

«Vamos a seguir defendiendo el aumento del salario mínimo interprofesional hasta que alcance el 60% del salario medio. Vamos a seguir con la negociación colectiva para que el reparto de las ganancias y de la riqueza sea más equitativo», hizo hincapié la líder ugetista. También expresó el dirigente de Comisiones que «nos manifestamos lógicamente para defender la reforma laboral que se acordó con el Gobierno». Asimismo, entiende que «es urgente que se entienda que la inversión en salud laboral en las empresas no es un gasto sino que es precisamente eso que digo, una inversión para mejorar la productividad». Para la máxima representante de USO, «la reducción de las jornadas lo único que va a permitir es que los trabajadores puedan tener una vida y no nos dediquemos solo a trabajar». Y advierte de que «nos dicen que crece la economía, pero el crecimiento no llega a las casas, a los trabajadores, porque hay convenios sin firmar»

Tampoco se olvidó Navarro de citar que «nos manifestamos también para defender la reforma de las pensiones que garantizan que los pensionistas de hoy y los del futuro no pierdan poder adquisitivo a pesar de que también tenemos los agoreros que dicen que no se pueden sostener y que hay que reducirlas». Por lo tanto, «vamos a seguir defendiendo unas pensiones dignas». Mientras que desde UGT se remarcó que «no pasa nada con reducir la jornada, que en otros países con una reducción la población gana calidad de vida, gana salud y gana productividad».

Julia Martínez añadió en este ámbito que «sabemos que la vida mejor se constituye con un empleo estable, con jornadas completas y con salarios justos. Tenemos que tener horarios que nos permitan disfrutar de nuestras familias, de nuestras aficiones y tener una vida propia». Por su parte, Joaquín Sánchez quiso reivindicar el papel y la importancia de los sindicatos, ya que «son los que garantizan los derechos sociales y laborales», tal como se recoge en la Constitución española y «en la propia doctrina social de la Iglesia», añadió.

Finalmente, el responsable de CC OO alertó sobre «las políticas de extrema derecha», con referencias directas a las consecuencias que tienen las políticas de Donald Trump a nivel global, así como respecto a «sus lacayos, sus seguidores, que en España también los tenemos». En esa línea expuso Sánchez que «estamos viviendo unos momentos donde no podemos permanecer de perfil y hay que posicionarse. Porque la extrema derecha -en clara referencia Vox- quiere acabar con todos los derechos que nos ampara la Constitución por representación institucional y lo utilizan como moneda de cambio para los Presupuestos y para ahogar a los ciudadanos de la Región. Y eso no se puede tolerar».