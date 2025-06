El Sindicato Médico mantiene la huelga del 13 de junio ante la falta de «propuestas concretas» para mejorar el Estatuto

La huelga de médicos prevista para el próximo 13 de junio en toda España sigue adelante. Representantes de la Confederación Española de Sindicatos Médicos ( ... Cesm) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) mantuvieron este lunes una nueva reunión con cargos del Ministerio de Sanidad, pero el encuentro terminó sin acuerdo. En un comunicado, Cesm señaló que «pese a seguir avanzando en las negociaciones, no se han obtenido propuestas concretas que atiendan a las reivindicaciones del colectivo». El borrador de Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad sigue sin gustar a los médicos. La organización de la jornada laboral y la regulación de las guardias son algunos de los aspectos en los que las posturas permanecen alejadas.

La huelga de médicos estaba en principio prevista para el 23 de mayo, pero la convocatoria se retrasó después de que el Ministerio de Sanidad presentase un nuevo borrador del Estatuto Marco. Sin embargo, las modificaciones introducidas sobre el texto inicial son consideradas insuficientes por Cesm. Son propuestas que «sólo buscaban parchear la situación actual y planteaban condiciones laborales que terminaban por hipotecar al colectivo durante los próximos años», denunció el sindicato. El resultado es un «desencuentro que hace inevitable seguir adelante con la huelga convocada para el próximo 13 de junio como primera jornada de paro nacional».

«Las pequeñas modificaciones que plantea Sanidad no sólo no mejoran la situación actual, sino que además acabarán contribuyendo al deterioro de la sanidad pública, ya que no se cumplen los objetivos del plan de recuperación marcado por Europa, por lo que las organizaciones sindicales se reservan las actuaciones correspondientes para elevar el conflicto a las instituciones que consideren oportunas», señaló Cesm en su comunicado.

Unos 6.000 médicos están llamados a la huelga en el Servicio Murciano de Salud (SMS). El Sindicato Médico de la Región tiene un especial protagonismo en las negociaciones con el Ministerio. De los nueve miembros que constituyen el comité de huelga, dos son murcianos: Clemente Casado, presidente de la organización en la Región, y María José García Mateos, la secretaria general.

Pese a que el encuentro de este lunes ha resultado «poco fructífero», las organizaciones convocantes del paro insisten «en su voluntad de mantener el diálogo y de seguir negociando con el Ministerio». La regulación de la jornada sigue atascada en la negociación. Los médicos han visto en la reforma del estatuto una oportunidad para abordar de una vez el modelo actual de las guardias, que condena a largas jornadas semanales a los facultativos.

El sindicato también reclama un estatuto marco propio para los médicos que tenga en cuenta sus particularidades. El Ministerio lo rechaza, pero se muestra abierto a incluir un capítulo específico en el estatuto con estas singularidades, asegura la secretaria general del Sindicato Médico en la Región. Otro aspecto que ha generado especial polémica es el endurecimiento de las incompatibilidades, de forma que los jefes de servicio y de sección de los centros públicos no puedan trabajar al mismo tiempo para la privada. Esta parece ser una línea roja para el Ministerio.