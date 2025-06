Silvestre Paredes Salcedo, premio María Eugenia Moreno 2025 del Colegio de Médicos de la Región de Murcia

LA VERDAD Lunes, 16 de junio 2025, 13:41 Comenta Compartir

Después de la carrera, el examen MIR, la elección de plaza y la incorporación… ¿cómo afrontas la residencia?

La residencia parecía algo que no iba a llegar nunca. Tras un largo camino, afronto este inicio con mucha ilusión y respeto. Es una oportunidad para seguir formándonos como médicos de una manera diferente, ligada a la práctica clínica, a la vez que aplicamos los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora, todo ello impulsado por la motivación de formar parte de un equipo dedicado a algo tan importante como es el cuidado de la salud. Estoy seguro de que va a ser una etapa muy bonita, que los nuevos residentes vamos a disfrutar mucho.

Has escogido Cardiología en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Ya has conocido el servicio. ¿Cómo esperas tu incorporación? ¿Has tenido ya contacto con el servicio?

El primer año rotamos por otras especialidades afines. Estas rotaciones nos permiten conocer mejor el hospital, familiarizarnos con los distintos servicios y aprender a manejar patologías que también pueden afectar a los pacientes cardiópatas.

Sí que tuve la oportunidad de conocer a varios residentes y adjuntos cuando estuve rotando con ellos después de hacer el examen MIR. Me acogieron muy bien, lo cual me da tranquilidad. También he conocido a mis compañeros R1 y creo que vamos a formar un buen grupo.

¿Por qué has elegido esta especialidad y este centro?

A lo largo de la carrera siempre he preferido las especialidades médicas y siento que podría ser feliz en muchas de ellas. Al final me he decantado por Cardiología porque me parece una especialidad con una base teórica fascinante, que en la práctica combina aspectos que me llaman mucho la atención como el razonamiento clínico, la imagen o el soporte tecnológico. Además, ofrece oportunidades en investigación y creo que me voy a sentir muy realizado como médico.

Con respecto al centro, estoy muy contento de haber elegido el hospital Virgen de la Arrixaca, ya que es un hospital de referencia, con un alto volumen de pacientes y que me ofrece una gran formación como cardiólogo. A su vez, me permite quedarme en Murcia con mi familia y mis amigos, algo que para mí era fundamental.

Recibes el premio Dra. María Eugenia Moreno al mejor MIR 2025 en la Región, concedido por el Colegio de Médicos y patrocinado por Mutual Médica, ¿qué supone para ti recoger este galardón del Colegio de Médicos?

Para mí es un gran orgullo recibir este premio. Siempre es gratificante que el esfuerzo se vea reconocido de esta forma, aunque siento que cualquiera que haya llegado hasta aquí se lo merece tanto como yo. Me motiva mucho a seguir dando lo mejor de mí y a comenzar la residencia de la mejor manera posible.

Como sabes, la Dra. Moreno fue asesinada en Moratalla en 2009 por un paciente y este año hemos cerrado las estadísticas con un incremento de las agresiones a médicos, ¿has sido víctima o has presenciado alguna vez una agresión a personal sanitario? ¿Qué medidas crees que se podrían tomar al respecto?

Afortunadamente, no he sufrido personalmente ningún episodio violento, aunque sí he presenciado agresiones verbales a personal sanitario durante mi paso por los hospitales hasta ahora.

A pesar de que no tengo los conocimientos suficientes para proponer soluciones concretas, creo que es clave reforzar la educación para la salud, e intentar así ajustar las expectativas de los pacientes a lo que realmente puede ofrecer nuestro sistema sanitario y cómo los profesionales podemos ayudar. La facilidad para acceder a tanta información médica que hay en internet puede generar en los pacientes una percepción errónea de sus síntomas, de su enfermedad o del tipo de atención médica que van a recibir, lo que dificulta la comunicación médico-paciente.

Por otro lado, considero que se debe aumentar la seguridad en zonas más vulnerables, como los servicios de Urgencias y dar todo el apoyo necesario a los médicos que sufren estas agresiones, para que se sientan respaldados al denunciarlas.

Nos encontramos en un contexto complicado para la Sanidad. Oímos hablar de residentes sin futuro, precariedad y falta de oportunidades en nuestro país. Además, estamos en una situación de dificultades para la formación y la investigación, déficit de profesionales, agotamiento físico y mental de los sanitarios… ¿cuál es tu visión como R1 y qué medidas crees que podrían plantearse?

Ya durante la carrera empezamos a ser muy conscientes de las condiciones actuales en sanidad, que implican gran sobrecarga asistencial, inestabilidad laboral tras la residencia o dificultades para conciliar con la vida personal. Esto provoca un agotamiento físico y mental que, en muchos casos, deriva en la fuga de personal sanitario al extranjero, donde son mejor valorados. En mi opinión, esto también se ve reflejado, y con razón, en las tendencias a la hora de elegir plazas MIR o en la dificultad de cubrir algunas de estas plazas.

No me siento con la autoridad para ofrecer soluciones definitivas, pero creo que no basta con aumentar plazas MIR o abrir más facultades de Medicina. Es fundamental poner el foco en la retención del talento en la sanidad pública, lo cual implica mejorar las condiciones laborales, como, por ejemplo, en lo relativo a las guardias. Ahora que formamos parte del Sistema Nacional de Salud, los nuevos residentes debemos informarnos bien de nuestros derechos y trabajar para mejorar nuestra situación, lo que repercute no solo en nuestro bienestar sino también en el de los pacientes.

Finalmente, opino que se debería reforzar el apoyo psicológico al personal sanitario. En lo personal, voy a empezar a trabajar activamente en mi salud mental para afrontar mejor las situaciones de mayor estrés. Me gustaría animar a mis compañeros a hacer lo mismo y a no creer que el sacrificio extremo es inherente a nuestro trabajo.

¿Qué ambiciones o metas te marcas para tu trayectoria profesional?

Durante la residencia mi principal objetivo es formarme bien como especialista, tanto en la parte teórica como en la humana, para salir de ella con confianza y transmitir a mis pacientes la seguridad que necesitan cuando acuden a su médico. Más allá de lo académico, espero hacer lazos con mucha gente y disfrutar de esta etapa tan bonita también en lo personal. En el futuro, me gustaría compaginar la actividad asistencial con la docencia y/o la investigación, siempre que pueda disfrutar de un ocio de calidad y de mi vida fuera de la Medicina, que es muy importante.

¿Cómo valoras la Sanidad pública de nuestra Región y su situación actual?

Considero que la Sanidad pública es algo de lo que debemos estar muy orgullosos, aunque, como todo, tenga margen de mejora. Su situación actual viene marcada por las condiciones laborales que he mencionado previamente. Creo que debemos cuidar nuestra Sanidad, reforzándola en todos los ámbitos, comenzando desde Atención Primaria, para poder ofrecer los mejores cuidados posibles y colaborar de esta manera al estado de bienestar.

