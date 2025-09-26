Siete kilómetros de retención en la A-30 a su paso por Murcia La circulación también es complicada en la A-7 en dirección a Valencia por un accidente a la altura de Javalí Nuevo

Cola de coches en el enlace de la A-7 con la A-30.

A.G.A. Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:17 Comenta Compartir

La circulación en la autovía A-30, a su paso por Murcia, es complicada este viernes por la tarde, ya que, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), hay siete kilómetros de retenciones en sentido Albacete. En concreto, el atasco está presente entre los kilómetros 135 y 142.

Asimismo, en el nudo de Espinardo hay cuatro kilómetros de retención en sentido Almería, entre los kilómetros 563, a la altura de Cabezo de Torres, y el 567. En la A-30 también hay dos kilómetros con tráfico denso en sentido Cartagena desde el kilómetro 128, en Molina de Segura.

Un accidente también complica la circulación en la A-7 en dirección a Valencia por un accidente que se ha producido a la altura de Javalí Nuevo que está generando atascos entre los kilómetros 577 y 579.

De igual manera, en la AP-7 hay tres kilómetros de retención en dirección a Pilar de la Horadada. La circulación es complicada a partir del kilómetro 774, en San Pedro del Pinatar.